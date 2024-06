Cosmin Mocanu, amintiri din vremea când îmbrăca tricoul Farului. „La Bacău, toţi au fost împotriva noastră”

Pe data de 21 iunie, cu începere de la ora 19:00, pe stadionul Mihail Naca din Constanța, va avea loc un eveniment special. Echipa FC Farul care a promovat în Liga 1 în anul 2001 după o dublă infernală cu FCM Bacău va susține un meci de fotbal demonstrativ împotriva echipei SSC Farul, formație înființată de suporterii farişti. Va fi un eveniment special iar tribunele stadionului vor fi arhipline.







Cu câteva săptămâni înainte de meci, fostul fotbalist al Farului, Cosmin Mocanu, a primit din partea organizatorului evenimentului, Georges Muzaca, un tricou oficial care să îi aducă aminte de acele vremuri. Acesta a fost foarte emoţionat şi a povestit câteva întâmplări din vremea în care a evoluat pentru „marinari”.







„Abia aştept să văd această partidă. Din păcate nu voi reuşi să fiu prezent la acest frumos eveniment care va avea loc în curând. Aştept cu nerăbdare întâlnirea colegilor mei. Sunt sigur că va ieşi ceva extraordinar de frumos pentru că ei se vor revedea după foarte mulţi ani, dar se vor revedea şi cu suporterii, pentru că la acea vreme noi formam o familie. Eram trup şi suflet pentru culorile acestui club. Aştept şi eu fotografii de la eveniment pentru a-mi aduce aminte de acele clipe frumoase. Îmi aduc aminte că la Bacău, în noaptea dinaintea meciului, au fost câteva ore foarte agitate. Nu am putut să dormim cum trebuie. Spre dimineaţă au venit suporterii băcăuani şi au făcut gălăgie în faţa hotelului ca să nu putem dormi. În schimb am fost calmi cu toţii, am plecat liniştiţi către stadion, deşi la acea vreme aveam informaţii că vom avea parte de un meci nu tocmai corect. Bacăul pleca cu prima şansă, formau o echipă foarte bună cu jucători cu experienţă. Foarte mulţi dintre noi nu aveam experienţă însă aveam un elan tineresc care ne-a ajutat să reuşim acea mare performanţă”, a declarat Cosmin Mocanu.

El a continuat să îşi reamintească anumite clipe pe care le-a trăit atât în manşa tur a acelui baraj, cât şi în retur, la Bacău.







„Toţi au fost împotriva noastră. La meciul tur, de la Constanţa, am simţit că nu vom avea viaţă uşoară la Bacău. Căpitanul lor de echipă, la finalul meciului, ne-a spus că o să murim la Bacău. El ştia anumite lucruri pe care noi nu le ştiam. La acea vreme nu ne interesau. La Constanţa i-am bătut cu 2-1 şi îmi aduc aminte că am înscris şi eu un gol, însă mi l-au anulat pe motiv de ofsaid. La Bacău, după fluierul de final, i-am redus la tăcere. A fost o descătuşare teribilă după toată presiunea care s-a pus pe noi. Toţi ne spuneau că vom pierde cu orice preţ. La final, ne-am urcat pe garduri şi am sărbătorit cu suporterii”, a mai spus Cosmin Mocanu.







Fostul fotbalist al Farului nu a putut să nu îşi amintească şi de finanţatorul de la acea vreme, Gheorghe Bosînceanu.

„Domnul Gheorghe Bosînceanu a avut un merit extraordinar de mare. Din momentul în care a venit lângă echipă stabilitatea financiară a fost la un nivel maxim. Lucrurile au mers foarte bine din acest punct de vedere şi acest lucru ne-a oferit liniştea necesară pentru a ne putea antrena şi a putea juca aşa cum trebuia fără să ne gândim la bani”, a explicat Cosmin Mocanu.

La final, el a descris în câteva cuvinte cum arată o zi din viaţa sa în prezent.







„Acum, când sunt la serviciu, îmi fac treaba ca şi şofer de tir. Apoi vine şi momentul în care ajung acasă alături de familie şi atunci fericirea este extraordinară pentru că sunt alături de băieţelul meu şi ne bucurăm împreună”, a încheiat Cosmin Mocanu.