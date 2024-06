Marius Niculae: „Niciun meci de la EURO nu va fi uşor, dar ieşirea din grupe e realizabilă”

Fostul internaţional Marius Niculae a declarat că niciun meci din grupa de la EURO 2024 nu va fi uşor pentru selecţionata de fotbal a României, însă atingerea optimilor de finală este un obiectiv realizabil pentru „tricolori”.







„Eu zic că ieşirea din grupe este un obiectiv realizabil, chiar dacă niciun meci nu va fi uşor, pentru că întâlnim formaţii dificile. Ucraina este o forţă prin jucătorii pe care îi are. Sunt jucători în naţionala Ucrainei care vor să scape de acolo, din zona de război şi vor da maximum la acest European, pentru că e o oportunitate pentru ei de a obţine un transfer. Asta îi face periculoşi, din punctul meu de vedere. Belgia nu mai are nevoie de alte prezentări, sunt jucători de top la cele mai mari echipe din Europa, iar Slovacia are şi ea o echipă destul de bună. Din punctul meu de vedere, cel mai important pentru România este felul în care va începe acest European. Dacă începi bine în meciul cu Ucraina vor căpăta jucătorii încredere, vor putea visa la o calificare, care, din punctul meu de vedere, este realizabilă”, a declarat Niculae.







Cât priveşte atingerea fazelor semifinalelor, aşa cum previziona fostul internaţional Gheorghe Hagi, Niculae a spus că în primul rând este important ca România să iasă din grupe.







„Eu zic să o luăm cu paşi mici şi siguri, să realizăm obiectivul, acela de a ieşi din grupe, şi apoi să vedem ce ne rezervă sorţii mai departe”.







„Această participare la EURO 2024 este foarte importantă, mai respirăm şi noi în fotbalul mare. Şi cred eu că datorită calificării s-au făcut şi transferuri importante, mă refer aici la la Drăguşin, la Horaţiu Moldovan şi mai aşteptăm şi altele după Campionatul European, unde participă practic toată spuma din Europa”, a adăugat Marius Niculae.