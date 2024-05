Se încinge lupta pentru câştigarea campionatului în Liga a IV-a din judeţul Constanţa

A fost o nouă etapă spectaculoasă în Liga a IV-a la fotbal din judeţul Constanţa. Suspansul se menţine în continuare în ceea ce priveşte câştigătoarea campionatului după ce atât liderul, CS Medgidia, cât şi urmăritoarea, CS Sparta Techirghiol, au obţinut noi victorii.Medgidienii au primit vizita celor de la CS Lumina şi s-au impus cu scorul de 2-0, ajungând la 78 de puncte în clasament. De partea cealaltă, Sparta Techirghiol a primit vizita formaţiei CS Năvodari pe care aînvins-o cu scorul de 2-1. Sparta are 74 de puncte şi se află pe locul al doilea, la egalitate cu ocupanta locului al treilea, CS Agigea. Formaţia din Techirghiol are un golaveraj mai bun. Agigea s-a deplasat pe terenul celor de la CSO Murfatlar, acolo unde s-a impus cu 4-2 şi rămâne astfel în coasta liderului.CS Viitorul Cobadin a avut meci în deplasare, la CSO Ovidiu. La capătul celor 90 de minute regulamentare de joc, partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.CS Mihail Kogălniceanu a făcut spectacol la Poarta Albă, acolo unde a câştigat partida cu Ştiinţa cu scorul de 6-1.CS Victoria Cumpăna şi CS Danubius Rasova şi-au împărţit punctele, într-un meci în care nu s-a înscris niciun gol.CS Farul Tuzla a primit vizita echipei AS Viitorul Pecineaga. După un meci intens, gazdele s-au impus cu scorul de 3-2, făcându-şi astfel suporterii fericiţi.Cel mai spectaculos meci al etapei a avut loc la Limanu, acolo unde formaţia gazdă, CS Poseidon, a stat faţă în faţă cu AS Portul Constanţa. Spectatorii care au fost prezenţi în tribunele micuţei arene din Limanu au avut ce vedea. Au asistat la un festival de goluri care a făcut ca partida să se încheie la egalitate, scor 4-4.În etapa viitoare liderul clasamentului, CS Medgidia, se va deplasa la Năvodari, iar următoarea clasată, Sparta Techirghiol, va juca pe terenul formaţiei AS Portul Constanţa.Totodată, CS Agigea va primi vizita echipei CS Farul Tuzla. Cele trei formaţii au şanse reale la câştigarea campionatului în Liga a IV-a, cu două etape înainte de finalul stagiunii. Diferenţa dintre primul loc şi următoarele două este de doar patru puncte, iar în joc mai sunt puse şase puncte.Evident, atât CS Sparta Techirghiol, cât şi CS Agigea, au nevoie de paşi greşiţi pe care liderul CS Medgidia să îi facă.Va fi un final încins de campionat, chiar dacă medgidienii au prima şansă la promovare.Aşadar, urmează o nouă etapă nebună în Liga a IV-a şi cel mai probabil, odată cu încălzirea vremii, pe toate stadioanele vom vedea o asistenţă destul de bogată. Rămâne de văzut cine se va bucura la finalul stagiunii.