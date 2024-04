Spectacol total în fotbalul judeţean din Constanţa. O mulţime de goluri înscrise într-o singură etapă

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa a publicat pe site-ul oficial rezultatele meciurilor din etapa cu numărul 24 a Ligii a Patra.Au fost partide spectaculoase, cu multe goluri, astfel că show-ul a fost unul asigurat. Liderul clasamentului Ligii a Patra, CS Medgidia, s-a distrat pe teren propriu cu cei de la Clubul Sportiv Orăşenesc Ovidiu.Medgidienii s-au impus cu scorul de 6-2 şi au ajuns cu 60 de puncte în clasament. Ocupanta locului secund, CS Viitorul Hârşova, a avut o misiune facilă pe terenul celor de la CS Victoria Cumpăna.Cumpănenii nu s-au regăsit şi au cedat cu 1-3. Hârşova se află pe locul al doilea, cu 56 de puncte.În ceafa celor de la Hârşova stă echipa CS Sparta Techirghiol care s-a impus pe teren propriu în meciul cu CSO Murfatlar cu scorul de 41. Echipa din Techirghiol este locul 3, cu 55 de puncte, la egalitate cu ocupanta locul 4, CS Agigea, însă cu un golaveraj superior.Formaţia din Agigea a jucat pe terenul penultimei clasate, CS Viitorul Pecineaga şi a făcut spectacol. S-a impus cu 6-1 şi rămâne în plutonul fruntaş al clasamentului.CS Viitorul Cobadin s-a deplasat pe terenul ultimei clasate, CS Eforie şi nu a avut emoţii, impunându-se cu 3-1. Viitorul Cobadin este pe locul 6, cu 45 de puncte, în timp ce echipa din Eforie rămâne pe ultimul loc, cu doar 8 puncte.Un meci spectaculos s-a desfăşurat şi în Constanţa, acolo unde AS Portul a făcut instrucţie cu formaţia CSC Mihail Kogălniceanu, impunându-se cu scorul de 4-1.Portul este pe locul 11 în clasament, cu 27 de puncte, iar echipa din Mihail Kogălniceanu se află pe locul 15, cu 14 puncte.CS Poseidon Limanu şi-a încântat fanii cu o evoluţie incredibilă în meciul cu CS Farul Tuzla.Gazdele s-au impus cu un neverosimil 7-2 şi se află pe locul 5, cu 50 de puncte, în timp ce echipa din Tuzla este pe 16, cu 10 puncte.A fost aşadar o etapă plină de goluri în care spectatorii de pe toate stadioanele pe care s-a jucat fotbal au avut ce vedea.Lupta pentru promovarea în Liga a Treia rămâne deschisă, însă CS Medgidia are clar prima şansă. Formaţia de pe malul canalului are un lot valoros pentru Liga a Patra şi este greu de crezut că o mai poate încurca cineva până la finalul sezonului.Liderul joacă în etapa viitoare pe terenul celor de la CSO Murfatlar şi nu poate concepe să nu câştige toate cele trei puncte puse în joc.CS Viitorul Hârşova are un meci destul de dificil pe teren propriu cu Poseidon Limanu, însă dacă vrea să ţină aproape de echipa din Medgidia trebuie să ţintească victoria. Nu în ultimul rând ocupanta locului al treilea, CS Sparta Techirghiol va juca în deplasare cu CS Farul Tuzla.