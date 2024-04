Hagi: „Trebuie să ne vedem acum de lupta noastră pentru a prinde Europa”

După trei victorii consecutive, FC Farul Constanţa a pierdut, scor 1-2 (0-1), partida de pe Arena Naţională cu FCSB, contând pentru etapa a şaptea a play-off-ului Superligii la fotbal, bucureştenii devenind cu acest prilej noii campioni ai României.O partidă decisă şi de greşeala de la golul doi al gazdelor, în care reuşita lui A. Băluţă a fost validată deşi mingea părăsise anterior suprafaţa de joc.Au marcat: Miculescu (min. 26), Băluţă (min. 85), respectiv Rivaldinho (min. 79).„Felicitări celor de la FCSB! A fost cea mai constantă şi mai pragmatică echipă, e campioana României şi trebuie să o felicităm. Cred eu că merită titlul. Noi am încercat, am vrut, dar nu am prins o zi bună, atât s-a putut. FCSB e într-un moment pozitiv, joacă bine. Noi trebuie să ne vedem acum de lupta noastră pentru a prinde Europa, pentru că vom avea meciuri foarte grele în continuare”, a declarat, după meci, managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi.FC Farul: Buzbuchi, Sîrbu (min. 46, Benchaib), Larie (min. 67, Nedelcu), M. Popescu, Gustavo, Vînă (min. 78, Casap), Queiros, Grameni (min. 67, N. Popescu), Ganea, L. Munteanu, Andronache (min. 46, Rivaldinho).