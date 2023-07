Farul începe aventura în Conference League. La Ovidiu vin armenii de la FC Urartu

FC Farul Constanţa îşi continuă parcursul în cupele europene. Formaţia de pe litoral a fost eliminată din preliminariile UEFA Champions League de moldovenii de la Sheriff Tiraspol, iar acum va juca în turul al doilea al preliminariilor UEFA Conference League, în faţa armenilor de la FC Urartu.Primul meci din dubla cu armenii va avea loc joi, la Ovidiu, cu începere de la ora 20:30. Farul nu are neapărat un moral prea bun, mai ales că managerul tehnic al echipei, Gheorghe Hagi, este foarte supărat pe elevii săi. Acesta a declarat imediat după ce Farul a învins-o pe FC Voluntari cu 4-1, că în ciuda victoriei, în opinia sa constănţenii au făcut un meci extrem de slab.Mai mult decât atât, Hagi a anunţat schimbări din toamnă, ceea ce înseamnă că mai mulţi fotbalişti ai „alb-albaştrilor” ar putea părăsi Farul.O altă problemă pentru constănţeni este forma extrem de slabă prin care trece starul echipei, Denis Alibec. Acesta nu s-a putut remarca nici în dubla cu moldovenii de la Sheriff Tiraspol, dar nici în meciurile din campionatul României. Cu toate acestea, Alibec rămâne cel mai valoros om pe care mizează Hagi şi cu siguranţă îl vom vedea în atacul constănţenilor în partida de joi seară. De asemenea, un avantaj pentru Farul îl reprezintă şi puştiul-minune, Adrian Mazilu, cel care a fost vândut în Premier League la Brighton, însă va rămâne la Constanţa până la finalul acestui an.Cine este FC UrartuLa începutul anului 2016, omul de afaceri armean stabilit în Rusia, Dzhevan Cheloyants, a devenit coproprietar al clubului după ce a cumpărat cea mai mare parte a acțiunilor clubului. Echipa era cunoscută sub numele de FC Banants până la 1 august 2019, când a fost redenumită oficial FC Urartu.Antrenorul lui FC Urartu este un rus, Dmitri Gunko (47 ani), care a activat zece ani în cadrul clubului Spartak Moscova. Gunko a venit anul trecut de la rivala Ararat Erevan, care nu i-a prelungit contractul.Urartu are în componența lotului câțiva internaționali armeni, în frunte cu mijlocașul ofensiv Grigoryan ori fundașii Margaryan, Piloyan și Ghazaryan, iar în această vară l-a transferat și pe nigerianul naturalizat armean, Ugochukwu Iwu, fost la Rubin Kazan. Echipa și-a pierdut însă golgheterul din sezonul trecut, pe ucrainenanul Khylobas, plecat în Kazahstan.FC Urartu este și ea o multinațională, cu fotbaliști din Ghana, Rusia, Brazilia, Ucraina, Nigeria, Muntenegru sau Franța – atacantul Sanogo, fost și la Arsenal, Ajax și Toulouse.Echipa își dispută meciurile de acasă pe stadionul Urartu, din districtul Malatia-Sebastia din Erevan, care are o capacitate de 4.860 de locuri (2.760 la tribuna nordică, 1.500 la tribuna sudică și 600 la tribuna vestică).