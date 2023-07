Start bun pentru Farul în Superliga. Constănţenii s-au întors cu toate punctele de la Sibiu

FC Farul Constanţa a început cu dreptul noul sezon al Superligii. Elevii lui Gheorghe Hagi au jucat la Sibiu, împotriva celor de la Hermannstadt, în prima etapă a campionatului.După ce în startul meciului au cerut o lovitură de la 11 metri la Balaure, cei de la Hermannstadt au semnat ocazii importante în minutele 28, 36 și 45+2 prin Alhassan, Balaure și Neguț.Replica celor de la Farul a venit prin șuturile lui Dumitrache și Borgnino, din minutele 41 și 45+5. Partea a doua a meciului a început tot cu cei de la Hermannstadt în ofensivă. Paraschiv și Alhassan au ratat ocazii importante în minutele 46 și 53.În minutul 57, cei de la Farul au dat lovitura. Dina Grameni a punctat din marginea careului de șase metri, cu un șut simplu la colțul lung.Replica celor de la Hermannstad a venit prin Biceanu și Iancu, în minutele 63 și 75.Meciul de la Sibiu s-a încheiat cu ratarea lui Borgnino, din minutul 90, care a fost blocat în ultimul moment de Găman.Astfel, în urma acestui rezultat, Farul se clasează pe prima poziție a clasamentului din Liga 1, după doar o etapă disputată, în timp ce Hermannstadt este ultima în ierarhie.Cele două formații s-au duelat de 11 ori la nivelul primei ligi: de 3 ori s-a impus Hermannstadt, în 4 rânduri a câștigat Farul, iar alte 4 jocuri s-au încheiat la egalitate. În stagiunea precedentă, formația antrenată de Marius Măldărășanu nu a pierdut în fața constănțenilor, 0-0 la Ovidiu și 4-0 pe teren propriu.Acestea au fost și singurele întâlniri ale lui ”Măldă” cu Farul și Hagi, din postura de antrenor. În schimb, managerul campioanei s-a confruntat de 9 ori cu trupa sibiană. A obținut 4 succese, două remize și a fost învins de 3 ori.Gică Hagi a câștigat 54,3% din totalul punctelor puse în joc în cariera sa de tehnician și este pe locul doi la acest capitol într-un top al actualilor antrenori din Liga 1 cu peste 30 de meciuri în SuperLigă. Lider este Toni Petrea, cu 58,8%, însă antrenorul lui U Cluj are doar 98 de jocuri în prima ligă, față de cele 309 ale lui Hagi.Măldărășanu este pe 6 în această ierarhie, cu 48,6%. Unul dintre cei mai buni oameni de pe teren a fost Dina Grameni (20 de ani), care a oferit siguranță la mijlocul terenului, în ciuda vârstei sale fragede. La finalul meciului, Gică Hagi (58 de ani) a avut cuvinte foarte mari la adresa elevului său.„Dina-i Dina! Dina e Boloni! Un mijlocaș foarte bun, care citește jocul, are o tehnică foarte bună.Am câștigat, am avut noroc, trebuie să recunoaștem. Am jucat un fotbal cât putem la momentul ăsta, o primă repriză destul de slabă, a doua mai bine. Ușor-ușor, vrem nu vrem, trebuie să facem față. Am câștigat, ăsta e singurul semn bun, restul contează mai puțin. Am venit aici la rezultat, trebuie să facem față pe ambele fronturi. E ceva inedit pentru noi acest program. N-avem timp să stăm să ne gândim prea mult la acest meci, trebuie să ne gândim la următorul, să ne reunim la București și de acolo să plecăm. Cei de anul trecut, deja ei cunosc lucrurile, principiile. Cei noi trebuie să învețe. Vedeți, mi-am pierdut iar vocea. Dar în ce-i privește pe cei de anul trecut, nu sunt dubii”, a spus Hagi.