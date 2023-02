Farul se distanţează în clasamentul Superligii. „Am jucat un meci foarte bun”

Sâmbătă, la Ovidiu, FC Farul Constanţa a obţinut o nouă victorie importantă în Superliga, după ce a trecut de FC Petrolul cu scorul de2-0.În urma acestui rezultat „marinarii” s-au distanţat în fruntea clasamentului, acumulând 55 de puncte.La finalul meciului, managerul constănţenilor, Gheorghe Hagi, a comentat evoluţia elevilor săi, dar şi evoluţia atacantului Denis Alibec care a înscris unul dintre cele două goluri.„Am jucat un meci foarte bun. Ritmul a fost foarte bun, am făcut ambele faze foarte bine. Am creat presiune, adversarul nu a avut timp să gândească. Asta s-a văzut. O victorie meritată, deși am avut puține goluri și multe ocazii. Alibec se simte bine cu noi. A găsit echipa care îl pune în evidență. Jucăm un fotbal bun. Progresăm, creștem de la meci la meci. Alibec a știut fotbal întotdeauna. Nu am de unde să știu dacă va fi același și la națională. Acolo depinde de toți ceilalți, la fel ca aici. Nu joacă fotbal singur. Trebuie să fie o echipă”, a declarat Gheorghe Hagi.