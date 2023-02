FCV Farul rămâne lider în Superliga de fotbal după remiza „albă” de la Piteşti

FCV Farul a terminat la egalitate, scor 0-0, partida cu FC Argeş, disputată la Piteşti, contând etapa a 25-a a Superligii de fotbal. Echipa constănţeană, care venea după victorii cu FCSB şi Universitatea Craiova, şi-a creat câteva ocazii periculoase de gol, însă tabela a rămas nemodificată până la final.„Nu am început meciul aşa cum ne doream, dar, uşor-uşor, am reglat lucrurile, am dictat ritmul şi intensitate jocului, am avut posesie, ne-am creat ocazii, nu mari, dar puteam să marcăm. Atacanţii şi mijlocaşii noştri nu au fost foarte inspiraţi în ultimii 30 de metri, iar când nu înscrii, nu ai cum să câştigi. Sunt însă fericit că nu am luat gol, e foarte important”, a declarat, la conferinţa de presă de după meci, managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi.Profitând şi de înfrângerea CFR-ului Cluj (0-2 cu Universitatea Craiova, în deplasare), FCV Farul se menţine pe primul loc în clasament, cu 52 de puncte. Campioana CFR ocupă locul al doilea, cu 50 de puncte, în timp ce FCSB a urcat pe trei, cu 47 de puncte, după victoria (2-1) cu FC Voluntari.Etapa viitoare, sâmbătă, 18 februarie, de la ora 20.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, FCV Farul va primi replica Petrolului Ploieşti.Biletele pentru acest meci au următoarele preţuri: 100 de lei - Tribuna 0, 80 de lei - Tribuna 1, 60 de lei - Tribuna 2 şi 30 de lei - peluze. Ele se pot achiziţiona online, de pe bilete.ro, dar şi din reţeaua de magazine Germanos, Vodafone, Inmedio & Relay şi Poşta Română.În ziua jocului, casele de bilete de la stadion se vor deschide începând cu ora 18.00, iar accesul fanilor în stadion va fi permis de la ora 18.30. Copiii cu vârste sub 7 ani au intrarea gratuită însoţiţi de un părinte.XXXLa Braşov, au continuat întrecerile turneului „Balkan Elite Cup 2023”, protagonişti fiind de data aceasta tinerii jucători născuţi după 1 ianuarie 2012.Printre cele 28 de participante, s-au numărat şi trei echipe constănţene: Academia Hagi Alb 2012, Academia Hagi Albastru 2012 (antrenor Ciprian Micu) şi Farul 2012 (antrenor Cosmin Paşcovici). Cea mai bună clasare a avut-o Academia Hagi Alb 2012, care a încheiat turneul pe locul şapte.Din păcate, turneul de la Braşov a fost umbrit de accidentarea gravă suferită de unul dintre componenţii Academiei Hagi Alb 2012. În meciul din optimi, cu Juniorul Câmpulung Moldovenesc, Raul Bancea a fost faultat dur de un adversar şi a suferit o fractură la braţ.