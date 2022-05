FCV Farul s-a întărit cu Jeremy Corinus şi Ayrton Mboko, de la Academica Clinceni

Conducerea clubului FCV Farul a anunţat, miercuri, 4 mai, că a semnat contracte valabile pentru următorii trei ani cu fotbaliştii Jeremy Corinus şi Ayrton Mboko, ambii evoluând, în acest sezon, pentru Academica Clinceni.În vârstă de 25 de ani, Jeremy Corinus este de naţionalitate franceză, măsoară 1.84 m şi evoluează pe postul de fundaş central, în timp ce Ayrton Mboko este un belgian de origine congoleză în vârstă de 24 ani, măsoară 1,79 m şi evoluează ca fundaş dreapta. Ambii vor avea drept de joc numai din sezonul 2022-2023.„Am venit la Farul pentru că este un club foarte bun din România, are jucători buni şi un antrenor foarte bun. Cu această echipă şi cu acest antrenor cred că putem creşte în valoare, putem deveni jucători mai buni. Sper să progresez şi să nu mai fac greşelile pe care le făceam înainte. E primul meu an în România şi am şansa de a-mi demonstra calităţile. Vreau să ajut Farul să devină un club mare”, a declarat, pentru site-ul oficial al grupării constănţene Ayrton Mboko, care a adunat şapte meciuri pentru Academica.Jucător crescut de Standard Liege, belgianul a mai evoluat pentru Union Saint Gilloise şi Beerschot VA.La rândul său, Jeremy Corinus a apreciat condiţiile pe care le-a găsit la Constanţa şi este convins că a ales bine atunci când a optat pentru varianta Farul.„Cred că voi deveni un jucător mai puternic, totul este foarte bun aici, jucătorii, echipa, antrenorul, deci cred că este o alegere bună pentru mine. Lucrăm mult din punct de vedere tehnic, tactic, dar şi fizic. Vom fi pregătiţi pentru noul sezon să jucăm la un nivel bun. Dacă iubeşti fotbalul şi joci aici, atunci este perfect. Obiectivul echipei pentru sezonul viitor va fi să joace pentru primele locuri, pentru titlu, să arătăm oamenilor că putem face lucruri bune”, a explicat fotbalistul francez, care a jucat cinci partide pentru Academica.În carieră, Jeremy Corinus a mai îmbrăcat tricoul formaţiei Fermana, în liga a treia din Italia.XXXÎn etapa a opta a play-off-ul-ui Ligii I, FCV Farul va întâlni pe FC Voluntari, într-o partidă programată sâmbătă, 7 mai, de la ora 17.30, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu.Preţul biletelor: tribuna 0 - 80 de lei, tribuna 1 - 60 de lei, tribuna 2 - 40 de lei, peluze - 20 de lei. Biletele se pot achiziţiona online, de pe bilete.ro, dar şi din reţeaua de magazine Germanos, Vodafone, Inmedio & Relay şi Poşta Română. În ziua jocului, casele de bilete se vor deschide la ora 15.30, iar accesul pe stadion se va face începând cu ora 16.00.Foto: farulconstanta.com