Farul merge cu încredere la Cluj pentru duelul cu CFR. Hagi: "Trebuie să stăm bine mental"

După două meciuri, ambele pe teren propriu, în care au întâlnit două dintre aspirantele la titlul naţional, pierdute la scoruri fără drept de apel (0-3 cu Universitatea Craiova şi 0-4 cu FCSB), Farul (locul 5, 28 p) înfruntă, în week-end, principala candidată la cununa cu lauri, campioana en-titre CFR Cluj (locul 1, 48 p).Programată duminică, 1 mai, de la ora 21.30, pe stadionul din Gruia, în cadrul etapei a şapte a play-off-ului Ligii I la fotbal, partida are o favorită certă, CFR, însă „marinarii” anunţă că merg încrezători în Ardeal şi vor încerca să încurce socotelile gazdelor.„Ne aşteaptă un meci greu, cu un adversar pragmatic, cu experienţă, care îşi doreşte să câştige campionatul. Sper să avem o prestaţie foarte bună, să ne ridicăm nivelul aşa cum am făcut-o în meciul de acasă. CFR joacă mult vertical, este periculoasă atât la faze fixe, cât şi în atacul poziţional. Trebuie să stăm bine mental, mergem încrezători în forţele noastre”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi.Pentru meciul de la Cluj, Farul are probleme în linia de atac, Hagi neputându-se baza nici pe Adi Petre, suspendat, nici pe Jefte Betancor, accidentat. De asemenea, din centrul apărării e foarte posibil să lipsească şi Ionuţ Larie, care a suferit o întindere. În schimb, olandezul Bradley De Nooijer, care nu s-a antrenat în ultimele două zile, are şanse de a fi recuperat până la ora de start a jocului din Gruia.„Aceste probleme sunt fireşti, tot timpul au apărut, cu atât mai mult acum, pe final de campionat. Dar avem soluţii, cei care vor intra vor încerca să facă un meci cât mai bun”, a explicat Hagi.Atât jocul de la Cluj, cât şi cele care au mai rămas de disputat până la finele stagiunii sunt extrem de importante pentru Farul şi din punct de vedere financiar.„Obiectivul nostru este clasarea pe locul patru, trebuie să ajungem acolo. Cu cât suntem mai sus în clasament, câştigă şi clubul mai mult. Trăim timpurile pe care le trăim, dacă terminăm mai jos, pierdem bani frumoşi.Cu toţii muncim ca lucrurile să meargă înainte.Am făcut lucruri bune până acum, dar trebuie să creştem proiectul de la an la an. Nu se pot face minuni de pe o zi pe alta, e nevoie de stabilitate administrativă, de un buget bun, de timp”, a explicat managerul tehnic al Farului.XXXCelelalte partide ale rundei se vor disputa după următorul program: sâmbătă, 30 aprilie, ora 20.00: Universitatea Craiova (locul 3, 42 p) - FC Voluntari (locul 4, 30 p); luni, 2 mai, ora 20.30: FCSB (locul 2, 46 p) - FC Argeş (locul 6, 27 p).Foto: farulconstanta.com