Fotbal / Liga de Tineret, o nouă competiție FRF! Va înlocui Liga Elitelor U19

În cadrul ședinței de Comitet Executiv care a avut loc miercuri, 27 aprilie, la sediul Federaţiei Române de Fotbal, a fost aprobată o nouă competiție.Liga de Tineret va înlocui Liga Elitelor U19. Decizia a fost luată ca urmare a unei analize FRF din care a rezultat faptul că, dintre jucătorii folosiți în Liga Elitelor U19, 60 la sută erau, de fapt, Under 18. În plus, jucătorii de la loturile naționale U19 și U18 nu mai evoluau în Liga Elitelor U19, provenind în totalitate de la seniori.De asemenea, în UEFA Youth League, jucătorii U19 care câștigau Liga Elitelor nu aveau drept de joc. În competiția europeană evolua următoarea generație U19, adică jucătorii U18 din Liga Elitelor U19 plus cel mult trei jucători Under 19, informează Federaţia Română de Fotbal.În noua competiție FRF, Liga de Tineret, vor participa cele mai bune 24 de echipe din Clasificarea Academiilor și vor putea evolua jucători Under 18, cu posibilitatea de a putea folosi trei fotbaliști peste limita de vârstă, dar fără a depăși categoria Under 21.Cele 24 de formații vor fi împărțite în două serii de câte 12 echipe și în sezonul regular se vor disputa 11 etape, jucând fiecare cu fiecare în sistem tur.Cele mai bine 6 echipe clasate se vor califica în play-off, iar celelalte 6 vor evolua în play-out.În play-off și play-out se vor disputa 10 etape, în sistem tur-retur.Primele două formații din clasament la finalul play-off-ului, din fiecare serie, se vor califica la turneul final, unde vor avea loc semifinalele și finala competiției.Campioana Ligii de Tineret va reprezenta România în UEFA Youth League.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro