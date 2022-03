Fotbal: Adrian Mutu, instalat în funcția de antrenor principal al echiăei FC Rapid

"Rapid este un club important al României, mă bucur să fiu aici, dar în acelaşi timp sunt concentrat să facem treabă bună şi să reuşim să avem rezultate şi mai bune de-acum încolo. Rapid are un spirit unic, construit de-a lungul atâtor ani, cu nişte suporteri ce transmit acea pasiune, pe care am văzut-o întotdeauna în tribune. Au fost alături de noi atunci când am jucat cu echipa naţională în Giuleşti. Este o mare responsabilitate, rezultatele din trecut şi istoria ne obligă să dăm 100% pentru acest club", a spus Mutu la semnarea contractului.

Fostul internaţional Adrian Mutu a fost instalat, miercuri, în funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal FC Rapid Bucureşti, informează gruparea giuleşteană într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial."Adrian Mutu este, începând de astăzi, noul antrenor principal al Rapidului, acesta semnând un contract valabil până în vara lui 2023. În vârstă de 43 de ani, fostul mare atacant al României a mai antrenat FC Voluntari, Al Wahda U21, naţionala României U21, ultima sa experienţă fiind pe banca lui FCU 1948. Adrian Mutu a lucrat de-a lungul carierei de jucător cu mari antrenori ai lumii, printre care Jose Mourinho, Claudio Ranieri, Fabio Capello, Marcelo Lippi sau Cesare Prandelli. Ca jucător, Mutu are în CV echipe uriaşe din Europa, ca Internazionale Milano, Parma, Verona, Chelsea Londra, Juventus Torino sau Fiorentina, fiind singurul jucător român ce a reuşit să înscrie peste 100 de goluri în Serie A", se menţionează pe site-ul citat.Potrivit Agerpres tehnicianul a declarat că numirea sa la Rapid este o mare responsabilitate şi că istoria clubului îl obligă pe el şi jucători să dea 100% pentru a-şi îndeplini obiectivele.