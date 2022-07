Fotbal / Bogdan Lobonţ a încheiat contractul cu FRF. Se caută un nou selecţioner pentru naţionala U20

Federaţia Română de Fotbal a anunţat încheierea contractului cu selecţionerul echipei naţionale Under 20 a României, Bogdan Lobonţ.„Contractul fostului internaţional român cu Federaţia Română de Fotbal a ajuns la final. Federaţia Română de Fotbal îi mulţumeşte lui Bogdan Lobonţ pentru activitatea sa la echipa naţională Under 20 şi îi urează mult succes în cariera de antrenor”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Fotabl.În vârstă de 44 de ani, Bogdan Lobonţ a preluat nou înfiinţata reprezentativă Under 20 a României în august 2021 şi a strâns pe banca acesteia opt meciuri de pregătire, având un bilanţ de trei victorii şi cinci înfrângeri.În urma consultărilor care vor avea loc în cadrul Comisiei Tehnice, directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal, Mihai Stoichiţă, va înainta preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu, propunerea pentru viitorul selecţioner al reprezentativei Under 20.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro