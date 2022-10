Fotbal / Ce umilinţă! FCSB, călcată în picioare de Silkeborg, în Europa Conference League

Echipa FCSB a suferit o înfrângere drastică, scor 0-5 (0-3), în partida cu Silkeborg IF (Danemarca), susţinută pe Silkeborg Stadium, în Grupa B a Europa Conference League la fotbal.„Am făcut o partidă foarte slabă. Nu mă aşteptam la un joc atât de slab, un joc foarte prost. În minutul 7, era deja 2-0. Când dai asemenea şanse unor jucători cu calitate, nu te iartă. Şi apoi am început să facem din ce în ce mai multe greşeli, defensiv nu am reuşit să fim o echipă scurtă, compactă, să fim agresivi. Ofensiv nu am reuşit să ţinem de minge mai mult, să punem probleme adversarului, am făcut o partidă foarte slabă.Este o înfrângere ruşinoasă, nu am trăit aşa umilinţă pe teren. Şi atunci când am pierdut cu Sporting sau cu Lazio, erau echipe mult mai puternice. Aşteptam mai multe de la jucătorii mei, pentru că aveau o şansă să demonstreze în Europa”, a declarat la conferinţa de presă de după partida din Danemarca, antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dică.Silkeborg nu avea nicio victorie în ultimele sale zece meciuri din cupele europene (un egal şi nouă eşecuri).În celălalt meci al grupei, West Ham United a învins-o pe Anderlecht cu 1-0, la Bruxelles, şi e lider în clasament, cu 9 puncte, urmată de Anderlecht, 4 puncte, Silkeborg, 3 puncte, FCSB, 1 punct.Pe 13 octombrie, vor avea loc meciurile revanşă, FCSB - Silkeborg şi West Ham - Anderlecht.Foto: Facebook / FCSB