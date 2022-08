Fotbal / CFR Cluj s-a calificat în grupele Conference League. Petrescu: „Sunt un antrenor slăbuţ!”

Echipa CFR Cluj s-a calificat în grupele Europa Conference League la fotbal, după ce a învins, cu scorul de 1-0 (0-0), pe NK Maribor, într-o partidă disputată pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în manşa secundă a play-off-ului.Unicul gol al întâlnirii a fost marcat, în minutul 90, de Lovro Cvek.În prima manşă, în Slovenia, scorul fusese egal, 0-0.„A fost un meci foarte greu, am întâlnit campioana Sloveniei, o echipă foarte bună, cu jucători de la echipele naţionale. Important este că CFR Cluj e în grupele Conference League şi am luat şi puţine goluri.Ne bucurăm că este al patrulea an la rând în care CFR Cluj merge în grupele competiţiilor europene.Mereu este o presiune, mai ales pe Dan Petrescu, care nu ştie să antreneze, încât nu mai ştiu ce să fac cu toţi «prietenii» pe care îi am. Pot să îi calific de 20 de ori, că eu tot sunt un antrenor slăbuţ”, a declarat antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu.Tragerea la sorţi a grupelor va avea loc vineri, 26 august, de la ora 15.30 (ora României), la sediul UEFA de la Nyon.Foto: Facebook / Fotbal Club CFR 1907 Cluj Napoca