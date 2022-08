Fotbal / FCSB a acces în grupele Conference League. Dică: „Un prim obiectiv îndeplinit!”

Echipa FCSB s-a calificat în grupele Europa Conference League la fotbal, după ce s-a impus, cu scorul de 3-1 (1-1), în faţa celor de la Viking Stavanger (Norvegia), într-o partidă disputată în deplasare, contând pentru manşa secundă a play-off-ului.Golurile FCSB-ului au fost marcate de Malcom Edjouma (min. 3), Andrei Cordea (min. 54) şi Risto Radunovic (min. 90+4, din penalty), în timp ce, pentru gazde, a punctat Zlatko Tripic (min. 26, din penalty).În tur, la Bucureşti, Viking câştigase cu scorul de 2-1.„Primul obiectiv, să intrăm în grupe, l-am reușit. E un bonus pentru fotbalul românesc, un plus, e bine pentru România, aducem puncte și e un lucru bun.Îmi doresc să joc cu echipe puternice, care joacă un fotbal ofensiv. Vreau ca oamenii să vadă un spectacol frumos.Îmi doresc să mai aducem un atacant și un fundaș central. Dacă nu, voi merge pe jucătorii pe care-i am la dispoziție pentru că am încredere în ei”, a declarat antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dică.Tragerea la sorţi a grupelor va avea loc vineri, 26 august, de la ora 15.30 (ora României), la sediul UEFA de la Nyon.Foto: Facebook / FCSB / Ionuț Iordache / Gazeta sporturilor