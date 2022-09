Fotbal, Conference League / CFR, remiză norocoasă în deplasarea de la Prishtina. Petrescu: „Nu putem fi supăraţi”

Echipa CFR Cluj a obţinut cu mult noroc o remiză cu FC Ballkani, scor 1-1 (0-0), pe stadionul „Fadil Vokkri” din Prishtina (Kosovo), la debutul său în Grupa G a Europa Conference League.Yuri Matias a marcat pentru CFR în prelungiri (min. 90+1), după ce anonima echipă kosovară deschisese scorul prin Armend Thaci (min. 65).„Ei au avut mai mult posesia, au pasat mai mult, dar cred că au avut două, maximum trei şuturi pe poartă. Noi am avut ocazii, dar nu am reuşit să marcăm. Nu am făcut cel mai bun meci al nostru, dar suntem în continuare neînvinşi în deplasare în Europa, avem cinci egaluri din cinci meciuri. Acesta e un punct pentru moral. Pe final, dacă eram mai atenţi, poate puteam să câştigăm, dar când egalezi în ultimul minut nu poţi să zici că eşti supărat. Ţinând cont că anul trecut am început grupa cu o înfrângere, acest egal e un pas înainte”, a declarat antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu.În celălalt meci al grupei, Slavia Praga - Sivasspor 1-1.CFR va juca următorul meci pe teren propriu, pe 15 septembrie, cu turcii de la Sivasspor.Foto: Facebook / Fotbal Club CFR 1907 Cluj Napoca