Fotbal, Conference League / FCSB, răpusă după pauză de West Ham. Dică: „Am făcut cadou acel penalty”

Echipa FCSB a fost învinsă, cu scorul de 1-3 (1-0), de West Ham United, într-o partidă disputată pe „London Stadium”, în Grupa B a Europa Conference League la fotbal.FCSB a făcut o primă repriză perfectă şi a condus cu 1-0 la pauză, prin golul lui Andrei Cordea (34), dar eroarea portarului Ştefan Târnovanu, care a comis un penalty după o ieşire imprudentă, i-a readus pe londonezi în joc. West Ham s-a dezlănţuit şi a marcat trei goluri, prin Jarrod Bowen (min. 69 - penalty), Emerson (min. 75) şi Michail Antonio (min. 90).„Păcat că am făcut acel penalty cadou în minutul 70. Până atunci am avut un joc foarte bun, defensiv am stat foarte bine. Ei şi-au creat câteva oportunităţi în prima repriză, dar şi noi am avut un joc bun. Ei până la acel penalty nu şi-au creat ocazii multe, apoi am făcut acea greşeală şi, cu suporterii şi cu valoarea pe care o au, au reuşit să mai marcheze alte două goluri. Iar noi nu am mai reuşit să ne creăm ocazii foarte mari”, a declarat Nicolae Dică.Jucătorii ambelor echipe au purtat banderole negre în semn de doliu pentru moartea Reginei Elisabeta a II-a.Meciul a fost precedat de un moment de reculegere, în timpul căruia spectatorii au început să cânte „God Save The Queen”, iar suporterii echipei FCSB li s-au alăturat.În celălalt meci al grupei, Anderlecht a învins-o pe Silkeborg, scor 1-0.FCSB va juca, pe 15 septembrie, cu Anderlecht, la Bucureşti.Foto: Facebook / FCSB