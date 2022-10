Fotbal, Conference League / FCSB, o nouă umilinţă maximă: 0-5 cu Silkeborg, la Bucureşti

Echipa FCSB a suferit un nou eşec ruşinos: 0-5 (0-2) cu Silkeborg IF (Danemarca), într-o partidă disputată pe Arena Naţională din Bucureşti, contând pentru Grupa B a Europa Conference League la fotbal.Golurile au fost marcate de Kasper Kusk (min. 12), Anders Klynge (min. 16), Soeren Tengstedt (min. 63) şi Sebastian Joergensen (min. 68 şi 70).„Mă simt umilit, simt o dezamăgire. Am arătat foarte rău. Vor fi jucători care... am văzut la ce nivel sunt şi probabil că va fi foarte greu pentru ei să mai intre în echipă.Nu m-am gândit să demisionez. Când se pierde nu e vinovată doar o persoană, toţi suntem vinovaţi. Fiecare are o parte de vină. E o pată neagră pe CV-ul meu de antrenor, dar eu consider că mi-am îndeplinit obiectivul, acela ca echipa să ajungă în grupele Conference League.Când am venit, nu mi s-a impus obiectiv grupele Conference League, dar cu toate astea am reuşit. Toţi ne doream mai mult, dar, din păcate nu am reuşit. Ăsta e nivelul nostru în acest moment. În Europa sunt adversari puternici care au cinci ocazii şi marchează cinci goluri. Noi avem trei-patru ocazii şi nu marcăm niciun gol. Acolo se face diferenţa”, a declarat, după meci, antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dică.FCSB va juca pe 27 octombrie, la Bruxelles, cu Anderlecht, iar pe 3 noiembrie, cu West Ham United, la Bucureşti, dar nu mai are şanse de a merge mai departe.Foto: Facebook / FCSB