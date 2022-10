Fotbal / Sistemul VAR va fi prezent și în Cupa României. Patru meciuri monitorizate video

Începând din prima etapă a grupelor Cupei României, sistemul de Arbitru Asistent Video va fi folosit și la unele meciuri ale competiției.Ca urmare a unei înțelegeri între Federaţia Română de Fotbal și EAD, prima etapă din faza grupelor a Cupei României va avea primele meciuri cu VAR în această competiție. Partidele ce vor beneficia de acest sistem sunt cele în care se vor întâlni echipele din prima ligă. Totodată, în alegerea meciurilor din Cupa României se va ține cont și de infrastructura stadioanelor.În plus, având în vedere faptul că există trei mașini VAR, acesta este numărul maxim de meciuri ce se pot disputa în România într-o zi, cu sistemul VAR, informează Federaţia Română de Fotbal.Partidele care vor beneficia de VAR în prima etapă sunt FC Hermannstadt - Universitatea Craiova, UTA Arad - FCSB, ACS Petrolul - Sepsi OSK şi Universitatea Cluj - CFR Cluj.Iată programul complet al primei etape:Marți, 18 octombrieOra15.30, Grupa C: CSM Alexandria - Farul ConstanțaOra 18.15, Grupa C: CSC Dumbrăvița - FC RapidOra 21.00, Grupa A: Dinamo - U Craiova 1948Miercuri, 19 octombrieOra 15.00, Grupa A: Unirea Slobozia - FC VoluntariOra 15.00, Grupa D: CS Ocna Mureș - Chindia TârgovișteOra 15.30, Grupa B: Gloria Buzău - FC BotoșaniOra 18.15, Grupa D: FC Hermannstadt - Universitatea CraiovaOra 21.00, Grupa B: UTA Arad - FCSBJoi, 20 octombrieOra 15.00, Grupa B: Oțelul Galați - CS MioveniOra 15.30, Grupa D: Minaur Baia Mare - FC ArgeșOra 18.15, Grupa A: ACS Petrolul - Sepsi OSKOra 21.00, Grupa C: Universitatea Cluj - CFR Cluj.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro