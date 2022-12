Fotbal / Farul vrea să facă uitată ruşinea de la Sibiu. „O înfrângere care ne-a unit. Câştigăm la Voluntari!”

În etapa a 21-a, ultima din acest an a Superligii la fotbal, FCV Farul Constanţa va juca, vineri, 16 decembrie, de la ora 20.00, în deplasare, cu FC Voluntari. Este un meci pe care „marinarii” şi-l doresc foarte mult să-l câştige şi să se revanşeze astfel în faţa suporterilor, după eşecul sever din runda trecută, 0-4 cu FC Hermannstadt.„Ne aşteaptă un meci dificil, Voluntariul este o echipă în formă foarte bună. Sperăm să facem un joc bun şi să câştigăm, am rămas datori la ultimul meci.Trebuie să uităm repede înfrângerea de la Sibiu, una greu de digerat, dar am făcut un tur bun de sezon, sperăm să îl încheiem la fel de bine.Dacă vom câştiga, rămânem pe primul loc în clasament, anul acesta”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, căpitanul Farului, Ionuţ Larie.„Voluntariul vine după două rezultate foarte bune. Noi trebuie să spălăm ruşinea de la Sibiu, o înfrângere care însă ne-a unit mai mult. Vrem să arătăm altfel şi cred că vom câştiga la Voluntari”, a adăugat atacantul Denis Alibec.Foto: farulconstanta.com