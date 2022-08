Fotbal / Florin Bratu nu mai este selecţionerul naţionalei U21. „A fost o experienţă frumoasă”

Federația Română de Fotbal și selecționerul Florin Bratu au convenit, de comun acord, să nu prelungească colaborarea.În vârstă de 42 de ani, Florin Bratu a preluat selecționata U21 în august 2021 și a strâns pe banca acesteia opt meciuri de pregătire, având un bilanț de două victorii, două egaluri și patru înfrângeri, informează Federaţia Română de Fotbal.„Sunt fericit pentru că am avut onoarea de a reprezenta din nou România. Este foarte greu de reprodus în cuvinte emoția și energia pe care o ai atunci când ți se cântă imnul României. Am avut parte de un drum și o experiență frumoase, cu care mă voi mândri mereu.Le mulțumesc jucătorilor pentru cum au răspuns prezent la convocări și pentru modul în care am lucrat împreună. Avem o generație extraordinară, cu foarte mult potențial, și care cred că ne va reprezenta cu succes la turneul final. Mulțumesc suporterilor, ei sunt motorul cel mai important al echipelor naționale și mă bucur că le-am simțit căldura și încurajările la fiecare partidă.Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc staff-ului pentru colaborare și pentru energia pe care a pus-o la dispoziția echipei naționale”, a transmis Florin Bratu.Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, în urma consultărilor din cadrul Comisiei Tehnice, va înainta președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, propunerea pentru viitorul selecționer al României U21.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro