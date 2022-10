Fotbal / Sivasspor - CFR Cluj, în Conference League. Petrescu: „Cine va câştiga acum va câştiga grupa”

Joi, 7 octombrie, de la ora 22.00, pe stadionul Yeni 4 Eylul din Sivas, echipa CFR Cluj întâlneşte pe Sivasspor (Turcia), într-o partidă contând pentru Grupa G a Europa Conference League la fotbal.„După meciul cu Sivasspor din tur, noi nu am mai pierdut. Am câştigat aproape toate partidele şi normal că moralul nostru e foarte bun acum. Meciul trebuie abordat la victorie. Încercăm să câştigăm, sper să avem mai mult noroc decât în tur. Atunci am avut trei penalty-uri şi un gol valabil, dar nu a fost să fie, pentru că nu a văzut arbitrul. Cine va câştiga acum va câştiga grupa”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, antrenorul CFR-ului Cluj, Dan Petrescu.Foto: Facebook / Fotbal Club CFR 1907 Cluj Napoca