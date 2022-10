Clubul FCV Farul Constanţa, amendat cu 12.500 lei de Comisia de Disciplină a FRF

Foto: farulconstanta.com





Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal a decis, în ultima sa şedinţă, să sancţioneze clubul FCV Farul Constanţa cu o penalitate sportivă de 12.500 lei, pentru incidentele produse la meciurile cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, respectiv Universitatea Cluj.„ASC Sepsi OSK Sf. Gheorghe vs. FCV Farul Constanţa - Incidente - În temeiul art. 82.2 şi 3.b, raportat la art. 83.2.c, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancţionează clubul FCV Farul Constanţa cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, se arată în prima speţă, potrivit site-ului oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.„FCV Farul Constanţa vs. AS FC Universitatea Cluj - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancţionează clubul FCV Farul Constanţa cu penalitate sportivă de 7.500 lei”, potrivit deciziei din al doilea caz.XXXDupă ce site-ul de specialitate în studii sportive (CIES) a prezentat, la începutul săptămânii, topul cluburilor din cele mai puternice 31 de campionate din Europa care au promovat cei mai mulţi jucători la echipele de seniori, managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi, a reacţionat în cadrul unei conferinţe de presă.„Suntem mândri că suntem acolo. Se pare că am muncit foarte bine, iar acest lucru este respectat afară. Cifrele arată că facem o muncă fantastică în ultimii ani în România. Poate cea mai bună muncă. Nu uitaţi că la loturile naţionale, chiar dacă nu sunt rezultate, obiectivul nostru numărul unu este acela de a forma jucători. Au fost la noi în ţară, la cele mai bune echipe, cam pe la toate echipele avem jucători. După aceea, au plecat şi în afara României şi care au confirmat, cum sunt cei care s-au consolidat în Belgia, Olanda, Scoţia, jucători care au jucat la echipe bune, care au câştigat şi campionate, neînvinşi, cum a fost Ianis, cum Drăguş e printre cei mai buni de la Standard, cum Răzvan Marin a fost cel mai bun la Standard, iar după a semnat cu Ajax”, a declarat Gheorghe Hagi.XXXÎn etapa a 16-a, prima a returului Superligii, FCV Farul va juca, în deplasare, cu FC U Craiova 1948. Partida este programată vineri, 28 octombrie, de la ora 21.00.În clasament, Farul este lideră, cu 34 de puncte, în timp ce FC U Craiova 1948 este departe de zona play-off-ului: locul 12 (16 p).