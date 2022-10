Handbal / Naţionala feminină, pregătire centralizată la Cheile Grădiştei, înainte de EURO 2022

Selecționerul naţionalei feminine de handbal a României, Florentin Pera, este de părere că echipa sa are o grupă foarte dificilă la turneul final al Campionatului European 2022, având în vedere că va întâlni Franţa, Olanda şi Macedonia de Nord.„Într-adevăr, este o grupă foarte dificilă, primul nostru joc este foarte important, cu Olanda, o echipă care an de an a fost între cele mai bune la turneele finale, o echipă care se luptă la medalii şi are ca obiective să ajungă în top 3. Însă asta nu face decât să ne motiveze. Franţa este campioană olimpică, o echipă extrem de valoroasă, iar Macedonia, echipa gazdă, care beneficiază de terenul propriu.Eu am încredere în echipă, avem jucătoare valoroase, chiar dacă problemele în formarea lotului s-au intensificat parcă de la zi la zi. Pe lângă cele patru accidentate iniţial, au mai apărut şi alte probleme. Crina Pintea este o jucătoare care la momentul acesta este sub semnul întrebării. Nu ştim în ce măsură va putea veni la Campionatul European. Ar reprezenta o pierdere mare, ţinând cont de faptul că are experienţă şi are un rol important şi în faza de apărare, nu numai în atac. Dacă va ieşi şi Crina, vor fi probleme destul de mari.Sunt practic şase jucătoare accidentate, nu mai punem la socoteală şi jucătoarele care nu s-au vaccinat. Sigur, este dreptul fiecăreia şi am întâmpinat foarte multe dificultăţi în formarea lotului. Dar asta este, ne-am adaptat. Am încredere în jucătoare, sunt foarte motivate, îmi doresc ca la Campionatul European să arătăm ca o echipa unită, care luptă indiferent de adversar”, a declarat selecţionerul Florentin Pera.Lotul României a intrat în pregătire centralizată la Cheile Grădiştei, până pe 28 octombrie. Tricolorele vor pleca apoi în Ungaria, unde vor disputa două jocuri amicale, cu Ungaria, pe 29 octombrie, şi cu Germania, pe 2 noiembrie, la Tatabanya.Plecarea spre Skopje, va fi în data de 3 noiembrie, iar primul joc din cadrul EURO 2022 e programat pe 5 noiembrie. România va juca în Grupa C, alături de puternicele echipe ale Franţei, Olandei şi de Macedoniei de Nord.Foto: Facebook / FRH - Federaţia Română de Handbal