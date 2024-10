Handbaliştii de la CSM Constanţa, partidă de foc în EHF European League

Spectacolul cupelor europene revine, din 8 octombrie, la Sala Sporturilor! Handbaliștii de la CSM Constanța joacă, pentru al doilea an la rând, în grupele EHF European League, a doua în topul competițiilor inter-cluburi de pe continent, după Champions League.Vicecampionii României debutează în Grupa D contra suedezilor de la Ystads IF HF, echipă care a trecut de Madeira în calificări și va evolua pentru a doua oară în EHF European League. Prima dată, în sezonul 2022/2023, Ystads IF a ajuns în optimile de finală. De trei ori campioană a Suediei în aproape 100 de ani de istorie, echipa din Ystad a atins cea mai bună performanță europeană în 2021, când a jucat finala EHF European Cup, cu AEK Atena. Aflat la comanda echipei din 2020, antrenorul Oscar Carlen dispune de un lot care îmbină tinerețea cu experiența, dar și de un super-star, în persoana lui Niclas Ekberg (extremă dreapta, 36 de ani), care s-a întors la echipa din orașul său natal, după 12 ani petrecuți la THW Kiel! Ekberg este câștigător al Ligii Campionilor în 2020, vicecampion olimpic în 2012 și campion european în 2022 cu naționala Suediei! Decanul de vârstă și experiență, fostul adversar al Constanței din anii 2000, Kim Andersson (inter dreapta, centru, 42 de ani), este triplu câștigător al Ligii Campionilor cu THW Kiel și vicecampion olimpic cu Suedia în 2012! De urmărit la adversari și fostul internațional suedez Philip Stenmalm (32 de ani, inter stânga), desemnat cel mai bun apărător al ligii suedeze în sezonul 2023/2024, și Julius Lindskog Andersson (30 de ani, centru), unul dintre jucătorii cheie ai echipei.CSM Constanța speră să fructifice experiența câștigată în sezonul precedent, când a atins faza principală a competiției. A mai trecut un an peste "îngerul păzitor" al porții noastre, Dani Vasile, peste interul stânga Vitaly Komogorov, brațul devastator de la 9 metri, peste vitezistul Valentino Ravnić, dar și peste tânărul Andrei Drăgan, unul dintre coordonatorii atacurilor noastre. Atuurile echipei antrenate de George Buricea și Ionuț Pușcașu sunt omogenitatea lotului, care păstrează nucleul de bază din ultimele sezoane, determinarea cu care abordează meciurile tari din Europa și publicul senzațional de la Sala Sporturilor. Partida va avea loc marţi, cu începere de la ora 19:45.