HC Dobrogea Sud, şanse mari de a întâlni pe CSM Bucureşti, în Cupa României

La sediul Federaţiei Române de Handbal, a avut loc tragerea la sorţi a meciurilor din primele două tururi ale Cupei României la handbal masculin.Fiind participantă în cupele europene, în actualul sezon, HC Dobrogea Sud va intra în competiţie direct în turul al doilea, fază în care sorţii au decis să înfrunte învingătoarea confruntării dintre CSM Bucureşti şi echipa de Divizia A CSM Reşiţa. Evident, „tigrii” au prima şansă şi, foarte probabil, vor fi adversarii „delfinilor”, pe 7 aprilie, în manşă unică, la Sala Sporturilor din Constanţa.„Jucăm direct în turul al doilea. Cred că CSM Bucureşti se va califica. Este un adversar destul de incomod. Va fi un meci pe care trebuie să îl tratăm foarte serios, pentru că ne poate aduce mai aproape de turneul Final Four”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.Singurul duel care va opune două echipe din Liga Zimbrilor în turul întâi este SCM Politehnica Timişoara - HC Buzău. Ambele calificate direct în turul secund, campioana Dinamo Bucureşti şi vicecampioana Potaissa Turda vor fi adversare! O şansă în plus pentru celelalte echipe cu pretenţii. HC Dobrogea Sud are obiectiv calificarea în Final Four şi va lupta pentru câştigarea trofeului. Cine trece de turul secund, va evolua în sferturile de finală, iar câştigătoarele vor obţine biletele pentru turneul Final Four.XXXPână la ora duelului din Cupă, HC Dobrogea Sud abordează cu încredere derby-ul cu Dinamo, programat sâmbătă, 12 februarie, de la ora 15.30, la Sala Sporturilor. Antrenorul George Buricea mizează pe orgoliul şi valoarea jucătorilor săi, dar şi pe susţinerea fanilor care vor veni la meci.„Mă aştept ca orgoliul lor de sportivi să se vadă sâmbătă. Dinamo este favorită, are 25 de jucători unul mai bun ca altul, dar mă aştept ca şi echipa noastră să facă un meci bun. Să fie un spectacol handbalistic, aşa cum a fost întotdeauna între aceste două echipe. Nu avem schimbări foarte multe, dar o să încerc să-i arunc în luptă şi pe cei tineri. Obiectivul nostru este participarea în cupele europene şi vom face tot posibilul să îl îndeplinim. Cu determinare şi sacrificiu, vom reuşi, cu siguranţă”, a transmis George Buricea.Suporterii vor avea acces la 30% din capacitatea tribunelor, în condiţiile legii.Meciul va fi arbitrat de brigada C. Năstase (Bucureşti) / S. Stancu (Buzău) şi va fi transmis în direct de TVR 1.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud