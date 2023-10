Ianis Hagi ar putea să se întoarcă la Rangers din sezonul viitor

Rangers a decis să-l dea afară pe Michael Beale (43 de ani), antrenorul care se afla pe banca echipei din luna noiembrie a anului trecut. În locul acestuia a fost numit Philippe Clement (49 de ani).În această vară, Michael Beale a decis să nu mai conteze pe serviciile lui Ianis Hagi, iar internaționalul român a ajuns în cele din urmă la Deportivo Alaves, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.Din următorul sezon, Ianis Hagi ar urma să revină la Rangers, asta deoarece Alaves nu are opțiunea unui transfer definitiv. Până atunci, scoțienii au avut o veste uriașă pentru internaționalul român și au scris că acesta ar urma să primească o nouă șansă din partea actualului antrenor de la Rangers.„Toţi jucătorii lui Rangers par că vor primi o nouă şansă sub comanda lui Philippe Clement, aşa cum se întâmplă de obicei în cazul noilor antrenori. Asta ar trebui să aducă speranţă pentru unii fotbalişti care au primit puţine minute în acest sezon, iar unul dintre ei este Ianis Hagi, împrumutat timp de un sezon la Deportivo Alaves, în LaLiga”, scriu scoţienii.