Înfrângere pentru baschetbalistele de la CSM Constanţa în faţa propriilor suporteri

Baschetbalistele de la CSM Constanța au cedat întâlnirea cu Kibirkstis Vilnius, din Lituania, scor final 65-77. Cu Ioana Ghizilă și Sigrid Koizar principalele marcatoare, CSM Constanța a condus la pauză însă pe final ratările repetate le-au dat avânt adversarelor care au recuperat din diferență și mai apoi s-au instalat la conducerea meciului.Cu o serie de jucătoare accidentate, CSM Constanța a avut parte de o rotație mult mai mică decât în meciurile precedente, fără Keyona Hayes, accidentată, fără Alina Podar și Nicolett Orban, CSM Constanța nu a putut ține ritmul 40 de minute.Constănţencele au pierdut un meci, la debutul european pentru baschetul constănțean în Sala Sporturilor, dar am câștigat o seară minunată, cu o atmosferă extraordinară creată de fanii noștri. Am rămas cu experiența unui meci de EuroCup la Constanța și cu senzația că puteam mai mult. Am condus la pauză, 39-36, dar am cedat la final, 65-77, în fața unei echipe, Kibirkstis Vilnius, căreia i-a intrat aproape tot. Tracul primul meci european acasă și-a spus cuvântul în tabăra CSM-ului și ratările au privat echipa de la malul mării de un rezultat favorabil. Ioana Ghizilă, cu 14 puncte, secondată de Koizar, cu 11 puncte, 5 recuperări și două assist-uri, au fost principalele realizatoare. Higgins a reușit 7 puncte și 6 recuperări, iar Godri Părău 3 puncte și 4 assist-uri. Mărginean 10p, Zivkovic 10p, Bianca Fota 5p și Irimia 5p au completat lista marcatoarelor.Urmează Joi, 26 Octombrie, un nou meci acasă, cu Angers, care a pierdut la limită, 70-71, în Franța, cu Galatasaray.A fost un meci extrem de dificil pentru baschetbalistele din Constanţa, mai ales că ele se află la prima participare în cupele europene.Publicul din Sala Sporturilor a fost la înălţime şi de această dată şi a încercat să le conducă pe fetele noastre spre victorie, însă valoarea adversarelor s-a văzut de la primul şi până la ultimul sfert.CSM Constanţa nu va ceda lupta în cupele europene, chiar dacă până în prezent a înregistrat două înfrângeri.După meciul cu echipa din Hexagon de joi, vor mai rămâne trei jocuri de disputat şi atunci CSM Constanţa va vedea dacă va putea să acceadă în fazele superioare ale acestei competiţii.Cel mai important pentru oraşul de la malul mării este faptul că avem o echipă feminină de baschet care, în premieră, participă în cupele europene şi oferă baschet spectacol.Desigur, pentru CSM Constanţa principalul obiectiv rămâne cucerirea titlului de campioană naţională.Anul trecut, formaţia de pe litoral a cedat în finală în faţa echipei Sepsi Sfîntu Gheorghe, diferenţa de valoare fiind destul de mare.Anul acesta, situaţia s-a schimbat pentru că CSM Constanţa a efectuat mai multe transferuri de marcă, jucătoare care au evoluat în cele mai puternice campionate din Europa.