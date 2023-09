Spectacol sub panou! Baschetbaliştii constănţeni, debut cu dreptul în Liga Naţională

Victorie fără drept de apel pentru CSM Constanţa la debutul în Liga Naţională de baschet masculin. Puternic susţinută din tribune, trupa de la malul mării nu a lăsat nicio şansă mureşenilor, iar Jorden Duffy a fost desemnat MVP-ul partidei.Baschetbaliştii de la CSM Constanţa au păşit cu dreptul în noua ediţie de campionat. Formaţia antrenată de Dan Fleşeriu a intrat în avantaj la pauza meciului cu CSM Târgu Mureş, scor 44-39 (21-20, 23-19), după un sfert secund inspirat pe final. Jorden Duffy, cu o aruncare de la distanţă, şi Kyndall Hill, cu o execuţie spectaculoasă, au fixat avantajul de cinci puncte în ultimul minut, menţinut de Henderson Jr cu un coş la limita atacului final. Foarte bun jocul defensiv al lui Griffin, care a reuşit nu mai puţin de 12 recuperări.Superioritatea Constanţei, la toate capitolele, a fost evidentă şi în sferturile trei şi patru, adjudecate cu 18-16, respectiv 22-15, scorul final, 84-70, reflectând fidel realitatea din teren. Gazdele au aruncat inspirat de la distanţă, mai ales prin Andrei Oprean (4x3p), în timp ce Henderson Jr a avut cel mai bun procentaj la coşurile de două puncte, cu cinci reuşite din şapte.Griffin a impresionat în apărare, cu un total de 18 recuperări, în timp ce Duffy a fost omul numărul unu în atac, cu 20 de puncte, şapte pase decisive şi patru recuperări. Foarte bun şi Torok, cu 15 puncte, patru recuperări şi trei pase decisive. Au mai punctat Henderson Jr (13 p), Oprean (12 p), Diculescu (10 p), Griffin (6 p), Hill (6 p) şi Lazăr (2 p).„Sunt mulţumit de rezultat, ştiu că putem mai bine, dar de fiecare dată când ne-am distanţat, am încetinit, iar Târgu Mureş are o echipă foarte experimentată. Sper că la fiecare meci să fim din ce în ce mai buni”, a declarat, la final, antrenorul principal Dan Fleşeriu.„Am plecat cu un moral ridicat datorită faptului că am reuşit să ne calificăm în Cupa României în primele opt echipe. Primul meci din campionat este întotdeauna un pic tensionat, s-a văzut asta în prima jumătate”, a adăugat Andrei Oprean.Etapa viitoare (sâmbătă, 30 septembrie), CSM Constanţa va juca, în deplasare, cu CSM Baschet Petrolul.Se reia Balcaniada de junioriLa Heraklion (Creta), a avut loc o nouă întâlnire între reprezentanţii federaţiilor elenă şi română de baschet, cu scopul definirii concrete a primelor acţiuni din cadrul parteneriatului agreat de cele două instituţii în luna aprilie. La discuţii a participat şi preşedintele Federaţiei Bulgare de Baschet, Georgi Glushkov, cel care şi-a exprimat dorinţa de a se alătura proiectului, pentru o colaborare cât mai strânsă, cu scopul dezvoltării baschetului în zona Balcanilor.„Am avut discuţii extrem de constructive şi am agreat numeroase aspecte, acţiuni şi activităţi comune. Astfel, vom relua Campionatele Balcanice pentru categoria de vârstă U15 masculin şi feminin, începând cu luna decembrie 2023, vom organiza tabere internaţionale de pregătire pe regiuni pentru toate ţările din sud-estul Europei şi vor fi organizate schimburi de experienţă între academiile regionale din ţările din zona balcanică. Am discutat, de asemenea, despre ce buget trebuie să avem pentru activităţi”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Baschet, Carmen Tocală.