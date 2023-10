Ovidiu Burcă: „Ne dorim să confirmăm ce am arătat cu CFR Cluj”

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Ovidiu Burcă, a declarat într-o conferinţă de presă, că în partida cu FC Hermannstadt îşi doreşte ca jucătorii săi să confirme jocul bun din meciul cu CFR Cluj, încheiat la egalitate, 1-1, în etapa precedentă a Superligii.„Întâlnim o echipă care nu a pierdut de foarte mult timp. Hermannstadt are un joc foarte consistent, iar în ultima perioadă a reuşit nişte meciuri foarte bune împotriva unor adversari de calibru. Aşa că ne aşteaptă un meci destul de dificil. Însă noi ne dorim să confirmăm ce am arătat cu CFR Cluj. În acel meci, echipa şi-a ridicat mult nivelul şi cred că e momentul să confirmăm că suntem într-un progres real. Asta înseamnă să adunăm puncte. Ne dorim să legăm mai multe jocuri cu rezultate pozitive. Încrederea e ingredientul secret, atât la nivel de grup, cât şi la nivel individual. Din păcate, ea se pierde şi se câştigă foarte uşor. Noi am încercat să ne menţinem moralul ridicat pentru că eu cred că locul din clasament nu reflectă valoarea jucătorilor noştri”, a afirmat Burcă.El a menţionat că FC Hermannstadt este o echipă care practică un fotbal total graţie antrenorului Marius Măldărăşanu.