Jucătorii echipei de rugby CS Dinamo au donat sânge în cadrul unei campanii umanitare

Jucătorii echipei de rugby a CS Dinamo București au participat, miercuri, la o campanie de donare de sânge, „Fii donator pe Arc”, organizată în cadrul Complexului Sportiv Național Arcul de Triumf din Capitală.Alături de cei 26 de jucători de rugby de la Dinamo a donat sânge, în cadrul campaniei organizată în colaborare cu Centrul de Transfuzie București, și fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, fostul fotbalist Marius Niculae, reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Sport, membri ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român, ai Federației Române de Baschet, ai Institutului Național de Cercetări Sportive, dar și angajații CSN Arcul de Triumf.„E prima experiență și chiar este una foarte frumoasă. Când am avut accidentul de mașină în 1996 am primit și eu o grămadă de sânge după operație. Așa că îndemn pe toată lumea să facă acest pas, trebuie să fim responsabili. Am cea mai bună grupă de sânge, AB4, cea mai rară. Singura mea teamă era legată de faptul că o să stau o jumătate de oră, dar în 10 minute am scăpat”, a declarat Eduard Novak, sportiv paralimpic aflat încă în activitate.Rugbystul Alexandru Gordaș i-a îndemnat pe toți oamenii să vină să doneze sânge în condițiile în care România se confruntă cu o lipsă de donatori.„Este prima dată când particip la o acțiune de echipă, a fost un sentiment minunat că ne-am mobilizat și am venit să donăm pentru o cauză organizată. De obicei venim să donăm pentru un coleg sau o cunoștință care are nevoie. Mă simt foarte bine, aș putea face activitate fizică în ciuda faptului că doctorul mi-a spus să stau liniștit astăzi și de mâine pot să revin la treabă. În rest sunt foarte bine. Îmi doresc să ajut persoanele care au mare nevoie de sânge, pentru că știm cu toții că este o problemă mare cu donarea de sânge în România și rugăm pe toată lumea să vină să doneze, pentru că nu se întâmplă nimic, nu pățesc absolut nimic”, a afirmat Gordaș.