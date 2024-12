Judo-ul constănţean, punte de legătură între România și Republica Moldova

La sfârșitul săptămânii trecute, clubul constănțean de judo ACS Pantheon a încheiat un parteneriat de promovare și susținere cu Liceul Republican cu program sportiv din Chișinău. Pe lângă caracterul profesional, acest pas vine și ca rezultat al unei lungi relații de prietenie și colaborare între președintele de onoare al ACS Pantheon Constanța, George Teșeleanu, și președintele Federației Republicii Moldova de judo, Andrei Golban.În baza acestui acord, semnat în premieră pentru un club din România, judoka din cadrul ACS Pantheon vor putea participa la stagii de pregătire din Republica Moldova și se vor antrena alături de sportivii de peste Prut din cadrul instituției de învățământ.De asemenea, aceștia din urmă vor participa la rândul lor, în calitate de invitați speciali, la stagiile și evenimentele organizate în mod tradițional de ASC Pantheon Constanța în scopul promovării și dezvoltării judo-ului de la noi din țară.Prima acțiune desfășurată în cadrul acestui parteneriat a debutat la sfârșitul săptămânii trecute, când o delegație din partea ACS Pantheon Constanța, condusă de sensei George Lozovanu, a făcut deplasarea la Chișinău pentru participarea la o serie de evenimente dedicate judo-ului. Primul dintre acestea este un stagiu de pregătire organizat de către Liceul Republican cu profil sportiv din Chișinău, care a debutat în data de 6 decembrie.Pe 13 decembrie, tinerii judoka ai ACS Pantheon Constanța au asistat la turneul internațional organizat la Chișinău în memoria antrenorului Vasile Luca.„Pentru mine acest parteneriat are o semnificație aparte. După 33 de ani mă întorc în sala unde am început judo-ul sub îndrumarea antrenorului meu, sensei Vasile Luca. Nimic nu este mai frumos decât să mă întorc, după atâta timp, la turneul care îi este dedicat”, a declarat sensei George Lozovanu, antrenor ACS Pantheon Constanța.După participarea la această competiție, judoka de la ACS Pantheon Constanța vor participa la un stagiu de performanță, la care vor participa vedetele judoului moldovenesc, în frunte cu medaliatul olimpic Denis Vieru, care a luat bronzul în această vară, la Paris.Încheierea acestei prime activități derulate în cadrul parteneriatului din ACS Pantheon Constanța și Federația Republicii Moldova de judo va avea loc la data de 20 decembrie.Aşadar judo-ul constănţean are viitor, iar antrenorii şi senseii din cadrul clubului ACS Pantheon Constanţa fac tot posibilul pentru promovarea acestui sport nobil şi muncesc zi de zi pentru ca elevii lor să fie din ce în ce mai bine pregătiţi.Sportivii de la malul mării au ocazia prin aceste tipuri de acţiuni să interacţioneze şi cu alte culturi ale judo-ului de peste graniţe, ceea ce îi pregăteşte fizic şi mintal pentru viitorul carierelor lor.