Viitorul judo-ului din România își măsoară forțele la malul Mării Negre

Peste 200 de tineri sportivi din România, dar și din afara granițelor țării, se vor confrunta la sfârșitul acestei luni în cadrul Cupei Internaționale Black Sea Judo Cup.Competiția face parte din proiectul „Judo – Sport și educație ediția a II-a” desfășurat de Asociația Club Sportiv Pantheon Constanța cu sprijinul Consiliului Județean Constanța.Potrivit calendarului, pregătirea competiției și luptele de pe tatami sunt programate să aibă loc în perioada 30 - 31 august, în cel mai mare dojo în aer liber din Europa, din cadrul complexului Academy Hotel din stațiunea Venus, județul Constanța.Luptele vor avea loc pe trei categorii de vârstă, Under 13, Under 16 și Under 23 de ani, la feminin și masculin. Pe lângă judoka de la noi din România, care vor reprezenta cluburi din toate regiunile țării, și-au mai anunțat participarea și sportivi din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria și Ungaria.Scopul întrecerii este de a verifica nivelul sportivilor români și străini care vor participa în perioada următoare la competiții de nivel național și internațional.Proiectul „Judo – Sport și Educație ediția a II-a” se va încheia la mijlocul lunii noiembrie, când are loc cea de a treia competiție din calendar. „Cupa Centura Albă” la judo va aduna la startul său aproximativ 100 de sportivi de la categoria U12, masculin și feminin, din județul Constanța și din țară. Întrecerea este preconizată a avea loc în perioada 15-16 noiembrie la LPS N. Rotaru Constanța.