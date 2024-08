Elisabeta Lipă, dar şi trei medaliaţi olimpici, prezenţi la Campionatul Naţional de Canotaj pe Mare

În perioada 30-31 august, pe plaja Reyna din Constanţa, are loc Campionatul Naţional de Canotaj pe Mare (Juniori, Seniori şi Masters). Cu această ocazie, vineri a fost organizat un eveniment de deschidere al competiţiei la care au luat parte personalităţi din lumea canotajului.A fost prezentă preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, iar printre invitaţi s-au numărat şi trei medaliaţi olimpici la Jocurile Olimpice de la Paris.Este vorba despre Florin Enache, medaliat cu aur, Roxana Anghel, dublă medaliată cu aur şi argint şi Gianina van Groningen, medaliată cu argint.„Revin cu mare plăcere de fiecare dată aici, pentru că este o probă care în 2028 va fi olimpică. În 2028, trebuie să urcăm pe podiumul olimpic, aşa cum s-a întâmplat și la Paris. Vreau să-i felicit pe sportivii juniori ai noștri, pentru că au ajutat România să termine pe primul loc în topul medaliilor mondiale din Canada. Le mulţumesc și sportivilor consacrați care au cucerit podiumul olimpic la Paris. Valoarea primează întotdeauna. Nu este simplu, dar Federația Română de Canotaj demonstrează că imposibilul poate fi posibil. Avem strategii foarte bune puse la punct de la care nu ne abatem”, a declarat Elisabeta Lipă.Preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, Valentin Gavril, a avut şi el o intervenţie scurtă.A urmat apoi prezentarea celor trei sportivi medaliaţi la Jocurile Olimpice de la Paris. Fiecare dintre ei a avut câte o intervenţie scurtă, emoţiile copleşindu-i, mai ceva ca atunci când se află în competiţiile supreme.„O medalie olimpică îţi schimbă total viaţa. Este încununarea muncii de când eşti mic. Este un vis devenit realitate”, a spus Roxana Anghel.„Nu cred că pot să spun cum este această probă de Beach Sprint pentru că nu am curaj să mă urc în barcă. Eu am făcut 16 ani canotaj pe lacuri. Sunt probe mai scurte ca distanţă, ai nevoie și de mai mult noroc. Canotajul pe lacuri mi se pare mult mai corect”, a transmis şi Gianina van Groningen.Dacă aceasta este temătoare în ceea ce priveşte canotajul pe mare, Florin Enache a arătat mai mult curaj şi şi-a dezvăluit curiozitatea pentru acest sport.„Îmi place ce văd aici. Încercăm să implementăm acest concept în rândul tinerilor. Este un sport nou, care la Los Angeles va deveni sport olimpic. Îmi place foarte mult. Abia aștept să ies și eu să încerc puţin valurile. Sportivii sunt pasionați și competitivi. Pentru mine este ca o îmbrățișare acest sport. Se poate dezvolta frumos”, a declarat medaliatul cu aur la Paris.Nu în ultimul rând, preşedintele Clubului Sportiv Municipal Constanţa, Andrei Talpeş, a luat şi el cuvântul.„Mă bucur să mă aflu în prezenţa atât de multor campioni. Suntem onorați să organizăm pentru al doilea an consecutiv această competiție. Sper ca acesta să fie startul pentru Los Angeles 2028. Mă bucur că avem atât de mulți sportivi aliniați la start. Vreau să îi felicit și pe sportivii clubului nostru”, a explicat Talpeş.La startul competiţiei s-au aliniat peste 150 de sportivi, la feminin şi masculin. Evenimentul de pe plaja Reyna a fost prezentat de vedeta de televiziune, Roxana Ciuhulescu.