Canotoarele Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel, medaliate cu argint la Jocurile Olimpice

Continuă povestea frumoasă la Vaires sur Marne, un nou podium olimpic pentru delegaţia tricoloră la canotaj! Canotoarele române Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel au cucerit medaliile de argint în proba de dublu rame feminin (timp şapte minute, două secunde, 97 sutimi), vineri, 2 august, la Jocurile Olimpice de la Paris, după un finiş remarcabil.Fetele pregătite de Antonio Colamonici şi Sorin Băhnărel, responsabil de barcă, şi-au făcut cursa lor şi au respectat tactica antrenorilor pentru o performanţă care îmbogăţeşte palmaresul celei mai titrate bărci din istoria canotajului românesc. Româncele, medaliate cu bronz la ultimele Mondiale, au început modest şi se aflau pe locul cinci după primii 500 de metri, dar apoi au avansat câte un loc la fiecare punct intermediar (patru la 1.000 m, trei la 1.500 m), terminând pe locul secund, după ce au devansat Lituania şi Australia. Ioana şi Roxana sunt la prima medalie olimpică împreună.Aurul a fost obţinut de campioanele mondiale en titre, olandezele Ymkje Clevering şi Veronique Meester, în şase minute, 58 secunde, 67 sutimi, podiumul fiind completat de Australia (Jess Morrison, Annabelle McIntyre), vicecampioana mondială, cronometrată în şapte minute, trei secunde, 54 sutimi.Barca de dublu rame masculin, pe locul patruFoarte puţin i-a lipsit echipajului masculin din barca de dublu rame a României, alcătuit din Florin Lehaci şi Florin Arteni, să intre în posesia unei medalii. Băieţii lui Antonio Colamonici şi Dorin Alupei, responsabil de barcă, au făcut o cursă foarte bună, au fost mereu în primele trei echipaje, la jumătatea cursei erau chiar pe locul al doilea! Florin Lehaci şi Florin Arteni au trecut, însă, linia de sosire pe locul patru, timp şase minute, 25 secunde, 61 sutimi, după echipajele Croaţiei, Marii Britanii şi Elveţiei.România a calificat nouă echipaje în finalele A la JO de la Paris din cele 12 pe care le-a avut: dublu vâsle feminin - categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin, opt plus unu masculin.Canotajul are acum trei medalii la JO 2024: aur prin Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi argint prin Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, respectiv prin Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin.Bilanţul actual al României la JO de la Paris - cinci medalii (două de aur, două de argint şi una de bronz).