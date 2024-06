Antrenorul lotului olimpic de canoe, Florin Popescu: „Ne dorim un rezultat bun la Europene”

Antrenorul lotului olimpic de canoe, Florin Popescu, a declarat luni că îşi doreşte un rezultat bun la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Szeged (Ungaria), din perioada 12-16 iunie, chiar dacă nu s-a făcut o pregătire specială pentru această competiţie.„Eu vreau să mă verific înainte de Olimpiadă, să vedem unde ne aflăm cu pregătirea, că mai avem cât mai avem până la Olimpiadă. Pregătirea a mers foarte bine şi de aia nici nu iau în calcul aceste Europene, pentru că obiectivul e Olimpiada. Eu n-am făcut nicio pregătire specială, adică mergem ca şi cum mergem la verificare. Nu am redus din antrenament, cum să zic eu, e ca şi cum am avea o pistă de control în ţară. Dar vă daţi seama că şi eu şi ei ne dorim să facă un rezultat bun la Europene”, a spus Florin Popescu, de numele căruia se leagă ultimele medalii olimpice cucerite la canoe: aur şi bronz la Sydney 2000 la canoe-2 pe 1.000 şi 500 m alături de Mitică Pricop.Este prima competiţie internaţională pentru cei trei sportivi care fac deplasarea la Szeged şi care se pregătesc pentru JO 2024 de la Paris: Cătălin Chirilă (C1-1.000 m), Oleg Nuţă şi Ilie Sprîncean (C2-500 m).„Au fost două Cupe Mondiale, dar eu împreună cu băieţii am hotărât să nu participăm. Mai bine ne vedem de pregătire. Am zis primul concurs şi ultimul înainte de Paris, să fie Campionatul European. Noi ne vedem de treabă şi tragem linie după Paris”, a adăugat fostul canoist, care pleacă luni cu sportivii în Ungaria pe calea aerului.