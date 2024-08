Cursă fantastică în finală! Aur olimpic pentru România în proba „regină” a canotajului

Canotajul a salvat onoarea României la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. „Oamenii apelor” au vâslit vârtos şi au cucerit o salbă impresionantă de medalii, ultima venind în week-end, în proba „regină” de 8+1 feminin.România a cucerit aurul la opt plus unu feminin la Jocurile Olimpice de la Paris, sâmbătă, după ce a dominat clar finala. Avându-le la bord pe Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş şi Victoria Ştefania Petreanu, ambarcaţiunea tricoloră s-a impus cu timpul de cinci minute, 54 secunde, 39 sutimi, terminând cu mai mult de o barcă avans faţă de Canada, campioana olimpică en titre, înregistrată în cinci minute, 58 secunde, 84 sutimi.Tricolorele au luat cursa pe cont propriu după ce au trecut de 500 de metri, punct de control pe care Canada l-a trecut cu un uşor avantaj.Medaliile de bronz au revenit Marii Britanii, în cinci minute, 59 secunde, 51 sutimi.„Rezultatul din banca de opt este unul înălţător, a venit după muncă şi strădanie, a venit după ce am concurat în bărci diferite şi am avut curse întinse. A fost o diferenţă faţă de adversarele noastre, deşi ele au fost mai proaspete şi noi am fost mai obosite, dar am putut să ne facem treaba şi rezultatul nu a întârziat să apară. Cred că sunt în cea mai puternică echipă pe care a avut-o România până în prezent, o echipă tânără, cu forţe fizice şi psihice nemărginite”, a declarat canotoarea Simona Radiş.La rândul său, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat că este fericit pentru sportive, pentru toţi cei care au ajuns la Jocurile Olimpice.„Cei care au ajuns aici sunt cei mai buni dintre cei buni, nivelul este unul extrem de ridicat şi doar cei buni reuşesc să câştige medalii, să urce pe podium. Iar ceea ce au reuşit fetele de la opt plus unu este cu adevărat incredibil. Au făcut o cursă absolut perfectă. Au crezut extrem de mult, au crezut în ceea ce pot face şi iată că au reuşit”, a declarat preşedintele Covaliu.Băieţii, pe locul cinciÎn ultima finală a canotajului românesc la Vaires-sur-Marne, la 8+1 masculin, echipajul alcătuit din Mihăiţă Ţigănescu, Laurenţiu Danciu, Bogdan Băitoc, Constantin Adam, Marius Cozmiuc, Mugurel Semciuc, Florin Arteni, Florin Lehaci şi Adrian Munteanu, s-a clasat pe locul cinci, fiind cronometrat cu timpul de cinci minute, 30 secunde, 15 sutimi.Victoria a revenit Marii Britanii, în cinci minute, 22 secunde, 88 sutimi, argintul a fost adjudecat de Olanda (cinci minute, 23 secunde, 92 sutimi), în timp ce medaliile de bronz au fost cucerite de echipajul Statelor Unite ale Americii (cinci minute, 25 secunde, 28 sutimi).La actuala ediţie a Jocurilor Olimpice, România a ajuns la un bilanţ de şapte medalii - trei de aur, trei de argint şi una de bronz, câştigate la numai două sporturi: canotaj (cinci) şi nataţie (două).