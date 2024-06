Județul Constanța, gazda perfectă pentru judoka din țară și străinătate

Județul Constanța va fi și în acest an capitala judo-ului juvenil și pentru tineret din România.Pentru al doilea an consecutiv, Asociația Club Sportiv Pantheon Constanța va desfășura, începând din luna iunie, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, proiectul „Judo – Sport și Educație ediția a II-a”.În cadrul acestuia, până aproape de sfârșitul anului, sute de sportivi cu vârste de până la 23 ani, vor veni pe litoral pentru a se pregăti și a participa la competițiile organizate cu acest prilej.Prima dintre acestea va avea loc la mijlocul acestei luni, în week-end-ul 14-15 iunie.Intitulată „Cupa Pantheon” la judo, ea va aduna la start peste 100 de sportivi cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani de la cluburi din Constanța și din țară. Conform calendarului, ea se va desfășura în incinta Sălii de Sport a LPS Nicolae Rotaru, din Constanța după regulamentul Federației Române de Judo și conform regulamentului Federației Internaționale de Judo pentru sportivii străini.A doua activitate care se va desfășura în cadrul proiectului „Judo – Sport și Educație – ediția a II-a” va avea loc la sfârșitul lunii august, prin organizarea de către ACS Pantheon Constanța a unui stagiu de pregătire pentru judoka, unde vor participa atat cluburile din județul Constanța, dar și din țară si străinătate.În cadrul „Pantheon Judo Stage” aceștia vor avea posibilitatea de a se perfecționa în tainele judo-ului alături de alți practicanți ai acestui sport. Surpriza pregătită de organizatori este prezența la stagiu a unor sensei de renume internațional, care vor veni să împărtășească din tainele și cunoștințele lor sportivilor participanți. La această acțiune, sunt estimați peste 500 de judoka.În prima zi a lunii septembrie, aproape 150 de sportivi de la categoriile de vârstă U20 și U23, dar și U16-U18 sau U13-U15 se vor întrece pentru cele mai înalte trepte ale podiumului, în cadrul Cupei „Black Sea“ la judo.Proiectul „Judo – Sport și Educație ediția a II-a” se va încheia la mijlocul lunii noiembrie, când are loc cea de a treia competiție din calendar. „Cupa Centura Albă” la judo va aduna la startul său aproximativ 100 de sportivi de la categoria U12, masculin și feminin, din județul Constanța și din țară. Întrecerea este preconizată a avea loc în perioada 15-16 noiembrie la LPS N. Rotaru Constanța.