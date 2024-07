Emil Morar (Judo): ”Un singur sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Paris este prea puţin”

Antrenorul coordonator al lotului olimpic de judo, Emil Morar, a declarat că obiectivul realistic şi perfect realizabil al lui Alex Creţ, singurul sportiv român calificat de la judo la Jocurile Olimpice de la Paris, este clasarea pe locurile 3-5.Tehnicianul s-a arătat optimist în ceea ce priveşte îndeplinirea acestui obiectiv, având în vedere că Alex Creţ a obţinut victorii în ultima perioadă în faţa medaliaţilor de la ultima ediţie a Campionatelor Mondiale.„Noi mergem la Paris cu acest tânăr sportiv de 22 de ani, cu dorinţa clară de a obţine o medalie sau cel puţin o clasare lângă podium. Deci, un loc trei-cinci, acesta este obiectivul nostru realistic şi perfect realizabil. Este medaliat anul acesta la Campionatele Europene de seniori, este o medalie foarte importantă pentru el, şi, anul acesta şi anul trecut, a repurtat victorii în faţa celor patru medaliaţi de la Campionatele Mondiale din acest an. Are victorii asupra lor, ceea ce arată că este perfect capabil de a obţine un rezultat de cea mai înaltă valoare”, a declarat Morar.În ceea ce priveşte participarea României cu un singur judoka la JO de la Paris, Morar consideră că este o nerealizare.„După părerea mea, un singur sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Paris este prea puţin. Eu, personal, mi-aş fi dorit ca lotul olimpic masculin să fie reprezentat de cel puţin doi băieţi la aceste Jocuri, dar din păcate avem unul singur şi pot spune că este o nerealizare din acest punct de vedere.Pregătirea în mare parte am desfăşurat-o în Oradea, apoi, acum două săptămâni, am participat la un stagiu în Croaţia, iar acum suntem la un nou stagiu de pregătire la Benidorm, în Spania. Este cel mai bun mijloc de pregătire să participi la aceste stagii, pentru că vin toate naţiunile, sportivi de toate valorile. După care ne întoarcem la Oradea şi mai avem 20 de zile de pregătire în Oradea, până în 31 iulie, când va lupta la Paris”, a adăugat antrenorul lotului olimpic masculin.