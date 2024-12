Cornel Milan: „A fost un an foarte bun, prin prisma rezultatelor şi al organizării”

Preşedintele Federaţiei Române de Tir cu Arcul (FRTA), Cornel Milan, a declarat că anul 2024 a fost foarte bun, prin prisma rezultatelor, locul 9 obţinut de Mădălina Amăistroaie la JO 2024 de la Paris, dar şi organizatoric, prin găzduirea Campionatelor Europene Under-21 pe hipodromul de la Ploieşti.„A fost un an foarte bun şi prin prisma rezultatelor şi prin prisma managementului organizării unei competiţii. Am organizat în luna iulie Campionatul European de Tineret (Under-21) pe hipodromul din Ploieşti şi pe partea asta am primit laude din partea Federaţiei europene pentru modul de organizare, iar rezultatele sunt destul de bune. Sunt chiar foarte bune, dacă ne gândim doar la Mădălina Amăistroaie, care a ocupat locul nouă la Jocurile Olimpice şi e într-un progres real faţă de locul 33 la ediţia precedentă, fiind învinsă de cea care a fost pe locul doi (Suhyeon Nam), una din cele trei sud-coreence clasate în primele patru”, a declarat Cornel Milan.