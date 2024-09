Luca Preda, din Constanţa, este în sferturile de finală la US Open

Constănţeanul Luca Preda s-a calificat în sferturile de finală ale competiției juniorilor de la US Open, după ce l-a învins pe francezul Thomas Faurel, scor 6-0, 7-5. Preda e primul român care atinge această fază a competiției de la Florin Mergea încoace, care făcea semifinale la ediția din 2002.Luca Preda, un jucător român de 18 ani originar din Constanța, face senzație în competiția juniorilor de la US Open. Cap de serie 5, acesta a început greoi, trecând în primul tur de britanicul Oliver Bonding în 3 seturi, dar apoi a avut prestații fără greșeală.În turul secund l-a învins pe reprezentantul gazdelor, Kase Schinnerer, scor 6-1, 6-3, iar azi a trecut de francezul Thomas Faurel cu 6-0, 7-5 și s-a calificat în sferturile de finală ale competiției de la Flushing Meadows.Interesant este că Preda și Faurel fac pereche în proba de dublu, unde sunt calificați în optimile de finală.Tenismenul de la malul mării este primul român care atinge faza sferturilor la US Open, la juniori, de la Florin Mergea încoace. La ediția din 2002, Mergea ajungea chiar în semifinale, unde ceda în două seturi în fața lui Jo Wilfried Tsonga, cel care avea să și câștige trofeul, după o finală cu Marcos Baghdatis.România a avut mult mai multe reprezentante în sferturile de finală ale Grand Slam-ului american. Ultima a fost Ilka Csoregi (2012), iar înaintea ei au mai atins această fază Elena Bogdan (2008), Raluca Olaru (2006), Mihaela Buzărnescu (2005) și Monica Niculescu (2004).