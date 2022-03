Lupte / Constănţeanca Andreea Ana, calificată în semifinalele Campionatului European de la Plovdiv

Luptătoarea constănţeană Andreea Beatrice Ana, sportivă formată la CS Mangalia, sub îndrumarea antrenorului Marian Oancea, s-a calificat în semifinalele Campionatului European de seniori U23, competiţie care se desfăşoară, săptămâna aceasta, în Bulgaria, la Plovdiv.Campioana europeana en-titre are șansa să ajungă din nou în finala mare a categoriei 55 kg, dacă o va învinge pe adversara sa din Turcia, Zeynep Yetgil, informează Federaţia Română de Lupte.În concursul de lupte feminine, România mai are cinci sportive: Denisa Fodor (50 kg), Beatrice Ferent (53 kg), Roxana Căpezan (65 kg), Adina Irimia (68 kg) şi Larisa Nițu (72 kg). Antrenor - Adina Popescu.Foto: Facebook / Federaţia Română de Lupte