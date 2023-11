„M-a sunat Hagi”. Ce a spus Mircea Lucescu despre o colaborare cu „Regele” de la Farul Constanța

Mircea Lucescu, după discuția cu Gică Hagi: „Două săbii nu încap în aceeaşi teacă”.





Printre cei care l-au sunat pe Mircea Lucescu după ultimele evenimente a fost Gică Hagi, iar Il Luce a dezvăluit cum a decurs discuția cu „Regele”.



Fostul antrenor al celor de la Dinamo Kiev a anunțat că vrea să se ducă în vizită la Ovidiu, pentru a vedea proiectul de acolo, iar mai apoi a dezvăluit ce șanse sunt să lucreze împreună cu managerul tehnic al constănțenilor.



„M-a sunat Hagi. Ne-am adus aminte de nişte lucruri petrecute în cariera noastră. Dinu m-a impresionat, ce a spus în legătură cu mine şi cariera mea. Asta e nostalgia noastră. Şi Puiu Iordănescu, Andone, Lupescu…



N-am discutat cu Hagi de retragere, am vorbit de ce face el în momentul de faţă. Îl încurajez, şi lui îi e greu şi i-am spus să nu cedeze…e greu, nu e simplu, nu are susţinere.



Vreau să mă duc să văd ce a făcut acolo, nu am avut timp niciodată să merg la el. Acum o să vin acasă, la familie, la prieteni”, a declarat Mircea Lucescu.



Întrebat dacă ar lua în calcul o colaborare cu staff-ul Farului Constanța, Lucescu a spus că: “Două săbii nu încap în aceeaşi teacă. Unul trebuie să ia deciziile. Gică Hagi îşi face meseria foarte bine. E mulţumit de ce face”, a spus Lucescu, potrivit Fanatik.ro.



Inițial, presa din Ucraina relata că Mircea Lucescu nu a hotărât doar să plece de la Dinamo Kiev, ci să se retragă definitiv din fotbal, lucru dezmințit de către antrenorul român.





În urmă cu două zile, Mircea Lucescu (78 de ani) a decis să plece de la Dinamo Kiev, iar antrenorul român se află în căutarea unui nou proiect.