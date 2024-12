Marius Florea (scrimă): „Sunt supărat pentru că nu am reuşit să luăm medalie la Jocurile Olimpice”

Preşedintele Federaţiei Române de Scrimă, Marius Florea, a declarat că este supărat pentru ratarea obiectivului de a califica mai mulţi sportivi la JO 2024 şi de a cuceri o medalie la Paris.„Sunt supărat pentru că n-am reuşit să calificăm mai mulţi sportivi la Jocurile Olimpice. Sunt supărat pentru că nu am reuşit să luăm medalie la la Jocurile Olimpice. Dar vizavi de ce s-a întâmplat per total, în afară de Jocurile Olimpice, sunt mulţumit, pentru că avem în spate nişte juniori şi tineret foarte buni. Mă refer aici la sabia băieţi şi floreta fete. Deci chiar sunt nişte copii foarte buni. Mălina (Călugăreanu) putea mai mult, dar şi Iulian Teodosiu putea mai mult ca să se califice. Şi acolo era cu totul şi cu totul altceva. Ştiţi cum e competiţia de la Olimpiadă, este altceva, cu totul şi cu totul altceva. Dar asta a fost situaţia, noi am făcut tot ce a depins de noi”, a spus Marius Florea.Mălina Călugăreanu, singura reprezentantă a scrimei româneşti la JO 2024 de la Paris, a fost eliminată de italianca Alice Volpi, campioana mondială, în optimile de finală ale probei individuale de floretă.„Cea mai bună performanţă rămâne a lui Vlad Covaliu, care a ieşit campion mondial la juniori. După aceea pot să vă spun echipa de sabie, băieţi, care a ieşit pe locul doi la Campionatul European de seniori. Acestea au fost cele mai importante şi cele mai de valoare rezultatele ale scrimei în momentul de faţă. Am mers cu o echipă tânără la Campionatul European, cu Vlad Covaliu, Radu Niţu, Răzvan Ursachi şi Matei Cîdu, care au tras foarte bine. Au bătut Italia de două ori în acest sezon, o putere în sportul nostru. Deci chiar sunt foarte buni aceşti copii. Ne bazăm pentru Jocurile Olimpice pe această echipă de sabie băieţi, ne bazăm pe floreta fete, chiar pe spadă fete”, a spus preşedintele Federaţiei Române de Scrimă.