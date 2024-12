Darius Olaru (FCSB): „2024 a fost un an perfect pentru mine”

Căpitanul echipei FCSB, Darius Olaru, a declarat, cu ocazia Galei Fotbalului Românesc, în cadrul căreia a fost desemnat cel mai bun jucător al Superligii, că 2024 a fost un an perfect pentru el, atât la formaţia de club, cât şi la selecţionata României.„A fost un an perfect pentru mine, în care mi-am îndeplinit visul, am câştigat campionatul cu echipa, după care am fost la EURO cu echipa naţională. Şi nu în ultimul rând avem rezultate destul de bune în Europa, ceea ce mă face să cred că a fost un an perfect. Acum ne-am revenit şi în campionat, am reuşit să adunăm multe puncte în ultimul timp. Ne bucurăm pentru asta şi acum trebuie să continuăm la fel, pentru că 2025 ne aşteaptă la fel de greu. Va fi un an disputat, dar cred că totul se va decide în play-off, acolo vom vedea cine va rezista”, a declarat Olaru.Referitor la partida de joi, din deplasare, cu Hoffenheim, din cadrul Europa League, Olaru a afirmat că formaţia sa va pleca din nou cu şansa a doua.„E un meci important, la fel ca şi celelalte. Cred că din nou vom pleca cu şansa a doua, cumva ne-am obişnuit. Pentru că în afară de primul meci, în care am fost favoriţi, apoi am avut şansa a doua, dar asta nu ne-a făcut să nu ne gândim la victorie, să nu abordăm meciul la victorie şi cred că trebuie să facem acelaşi lucru şi joi. Abia aşteptăm meciul cu Manchester United, pentru că toţi ne-am dorit acel meci când a fost tragerea la sorţi. Este un meci ca toate celelalte, dar este unul în care vom întâlni un adversar mai dificil”, a mai spus Olaru.Echipa de fotbal FCSB va întâlni formaţia germană Hoffenheim, joi, de la ora 19:45, în deplasare, în cadrul Europa League.