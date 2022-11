Nou-promovata CSM Constanţa, replică solidă în faţa campioanei Arcada Galaţi

Voleibaliştii de la CSM Constanţa au încercat să ofere o replică solidă campioanei României, Arcada Galaţi, însă finalurile seturilor le-au aparţinut oaspeţilor. Pentru formaţia de pe litoral, urmează o serie de meciuri „de foc”, în campionat şi în Cupă.Misiune imposibilă pentru CSM Constanţa, care, în etapa a şasea a Diviziei A1 la volei masculin, la Sala Sporturilor, a primit vizita campioanei României, CSM Arcada Galaţi.Oaspeţii şi-au respectat cartea de vizită şi s-au impus în minimum de seturi, scor 3-0 (25-21, 25-20, 25-23), însă echipa antrenată de Răzvan Parpală a dat o replică solidă, ridicându-se la înălţimea experimentatului său adversar, care a sosit pe litoral după o victorie importantă în Cupa CEV.Setul al treilea a ridicat tribunele-n picioare! Constănţenii au condus cu 22-20 şi păreau a avea forţa de a prelungi deznodământul, dar oaspeţii au reuşit trei puncte consecutive şi au închis apoi jocul la 23.Au evoluat pentru CSM Constanţa: Vidoni (14 puncte), Darlaczi (11), St Jean (9), Grigore (8), Frîncu (5), Druţă (2), Arquez (2), Muscină (1), Asmarandei, Gavriz, Manole, Cămui, Ghimeş, Pavel.„S-a văzut diferenţa de valoare, am jucat contra campioanei, am stat lângă ei până la punctele 16-17, dar în acele momente experienţa lor a făcut diferenţa. Noi am comis şi o serie de greşeli neforţate şi aşa s-a scris istoria”, a declarat, la finalul partidei, antrenorul CSM-ului, Răzvan Parpală.Iată şi celelalte rezultate ale rundei: SCM U Craiova - CS Unirea Dej 3-0, CSM Suceava - CS Dinamo Bucureşti 0-3, CS Ştiinţa Explorări Baia Mare - CSU Ştiinţa Bucureşti 3-0, CSA Steaua Bucureşti - SCM Zalău 3-1, Universitatea Cluj - CS Rapid Bucureşti 0-3.În clasament, lideră se menţine SCM U Craiova (16 puncte, 6 jocuri), urmată, în ordine, de CS Dinamo Bucureşti (15 p, 6 j), CSM Arcada Galaţi (14 p, 5 j), CSA Steaua Bucureşti (14 p, 6 j) şi CS Rapid Bucureşti (12 p, 5 j).CSM Constanţa va avea în perioada următoare un program încărcat, cu meciuri în campionat şi Cupa României.„Avem aşteptări foarte mari, mergem la victorie la Baia Mare, sperăm să luăm trei puncte. Vom disputa trei partide într-o săptămână, dar suntem tineri, rezistăm fizic, jucătorii nu au de ce să se plângă”, a mai spus tehnicianul nou-promovatei din Constanţa.XXXFederaţia Română de Volei organizează, în perioada 17-20 noiembrie, la Complexul Sportiv Izvorani, evenimentul „Kids Volleyball” pentru copii - fete şi băieţi cu vârste cuprinse între 7 şi 9 ani.La acţiune, vor participa 10 echipe, formate din opt sportivi, plus un antrenor.Foto: Facebook / CSM Constanţa Volei