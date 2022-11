O legendă vie se alătură proiectului CSM Constanţa. Ilie Floroiu, „transferul anului”

XXX



Ilie Floroiu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este un titan al sportului românesc, atât ca sportiv, unde recordurile sale vor mai rezista probabil 100 de ani, cât şi ca manager, conducând timp de trei decenii clubul său de suflet, CS Farul, dar şi Federaţia Română de Atletism.



„Sunt onorat şi am acceptat cu inima deschisă funcţia pe care mi-a propus-o Andrei Talpeş. M-am alăturat cu bucurie acestui proiect, să pun umărul la dezvoltarea CSM-ului. Am convingerea că CSM va deveni un club mare, respectat, iar prin rezultate, va fi un reper al sportului românesc.



Drumul nu este uşor, este nevoie de muncă, de implicare din toate punctele de vedere, de sacrificii, însă, împreună, putem să ne îndeplinim toate obiectivele”, a declarat Ilie Floroiu.



Aşadar, sunt toate premisele pentru ca CSM Constanţa să devină, treptat, un centru important al sportului românesc, atât la nivel de performanţă, cât şi al sportului de masă. Gruparea de pe litoral are nu mai puţin de 21 de secţii, iar un procent majoritar (55 la sută) din structură este dedicat copiilor şi juniorilor.



Deşi proaspăt înfiinţat, Clubul Sportiv Municipal Constanţa se anunţă a fi un reper în peisajul sportului românesc. Gruparea de pe litoral raportează deja rezultate foarte bune, iar în plan administrativ, tocmai ce a perfectat un „transfer” de marcă: Ilie Floroiu, preşedinte de onoare!După ce şi-a asigurat serviciile a numeroşi campioni şi a unor tehnicieni de succes, CSM Constanţa s-a întărit şi în plan administrativ. Astfel, în cadrul unui eveniment organizat, vineri, 25 noiembrie, la Biblioteca Judeţeană „Ioan. N. Roman”, conducerea clubului a anunţat că fostul mare campion la atletism Ilie Floroiu a devenit preşedinte de onoare.„Prezenţa domnului Floroiu printre noi este un moment de mare emoţie. Un multiplu campion, o persoană care, la 70 de ani, vârstă pe care o va împlini peste numai câteva zile, mai are multe de spus în sportul constănţean.Ilie Floroiu trăieşte, respiră pentru sport. Aveam nevoie de înţelepciunea şi expertiza dumnealui, în condiţiile în care constănţenii au mari aşteptări de la CSM”, a declarat, în deschiderea evenimentului, Ionuţ Rusu, viceprimar al Constanţei.La rândul său, directorul CSM Constanţa, Andrei Talpeş, a apreciat mişcarea drept „transferul anului”.„O legendă a sportului constănţean se alătură echipei noastre, iar acest lucru este o mare onoare pentru noi. Am avut mari emoţii atunci când i-am propus domnului Floroiu să fie preşedinte de onoare. Este unul dintre cei mai buni manageri din România. Consider că am realizat transferul anului, am adus omul care, în plan sportiv, deţine de aproape 45 de ani recorduri ale României la atletism.Ne dorim să fim primii la start, dar, la fel de important, şi primii la linia de sosire. Sunt convins că, împreună, vom face multe lucruri bune pentru sportul constănţean”, a declarat directorul Andrei Talpeş.