Olimpism / Boneta olimpică! Mascota JO Paris 2024 este un ideal, LIBERTATEA

Boneta frigiană, uneori cunoscută sub numele de „Boneta Libertății”, este o piesă moale, conică, cu vârful îndoit, care își trage numele de la unul dintre regatele antichității clasice în care a fost purtată pentru prima dată - Frigia, pe teritoriul Turciei de azi. Forma aceasta a devenit populară în Roma antică, fiind purtată de sclavii emancipați și asociată cu zeița romană Libertas. Mai târziu a apărut în Stema anumitor republici sau a instituțiilor statului republican în locul în care altfel ar fi fost folosită o coroană și astfel a ajuns să fie identificat ca un simbol al guvernului republican.În Franța, o șapcă frigiană este purtată de Marianne, personificând conceptul de libertate, în pictura lui Eugene Delacroix - Liberty Leading the People - care sărbătorește Revoluția Franceză din 1830.Acum, boneta este prezentă în toate instituțiile din Franța, în școli și primării. Este mai mult decât simbolul libertății, este și simbolul Republicii, al modului de a trăi împreună în Franța. Este ceva ce este predat copiilor în școli, li se spune semnificația și povestea din spate despre valorile libertății, egalității și fraternității.Boneta olimpică este ceva mai mică, iar boneta paralimpică este puțin mai înaltă și are o proteză pe piciorul drept. Cele două împărtășesc un motto olimpic - „Singuri mergem mai repede, dar împreună mergem mai departe”.Foto: Facebook / Comitetul Olimpic şi Sportiv Român